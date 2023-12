Xavi se la juega en Valencia.

Xavi Hernández se la juega este sábado en Mestalla. No hay más. La delicada situación deportiva del equipo ha llegado a un punto en la que cada partido del Barça es una ‘final’. Lo fue ante el Oporto y la ganaron. Lo fue ante el Atlético de Madrid y también ganaron para seguir vivos en la Liga, pero llegó el encuentro ante el Girona y tiraron al traste todo lo obtenido dos semanas antes. Ahora, otra derrota más ante el Valencia después de las dos cosechadas en una semana podría propiciar el cese del técnico español.

Ha sido el propio Xavi el que se ha encargado en rueda de prensa de decir que «esto es fútbol» y que no hay que tirarse del barco en la «primera curva». Y es que ese término lo ha repetido en más de tres y cuatro ocasiones, dejando claro que no deben dudar de él por muchas derrotas que acumule el equipo. Pero la realidad es que el banquillo del Barcelona es uno de los más exigentes del mundo por más que Xavi no quiera entenderlo.

Las derrotas ante Girona y Amberes, y jugando peor que ellos aunque Xavi no quiera reconocerlo, le han colocado en el alambre. Ocurrió con Koeman y aunque él parecía invencible, el ser un mito del barcelonismo no le ha privado de las críticas. Unas críticas que él mismo se ha encargado de reducir y demostrar que tanto Joan Laporta como Deco confían en él.

«Me lo han dicho a mí directamente y también públicamente. Se ha ducho que tengo mal rollo con Deco pero la relación es extraordinaria. Tenemos que exigirnos más. Exigir a los futbolistas pero se están haciendo cosas bien. El día del Atlético hicimos uno de los mejores partidos desde que estoy aquí. Y contra el Oporto hicimos un partido notable. Pero tenemos que mejorar», dijo el técnico español.

Ante él tendrá a un Valencia en horas bajas. Sin Gayà ni Javi Guerra, pero ante un equipo que ha demostrado su valentía esta temporada pese a su juventud. Además, el Barcelona contará con casi todos sus hombres salvo las bajas de Marcos Alonso, Iñigo Martínez y las lesiones de larga duración como Gavi y Ter Stegen.

Favoritismo del Barcelona

Pese a la delicada situación deportiva, el Barcelona sigue siendo claramente superior al Valencia, pero Xavi no se fía. «Es una final porque tenemos necesidad de puntos. En la Liga no estamos como tendríamos que estar. La derrota del Madrid y del Girona nos pesó y nos está afectando. Mañana es muy importante contra un rival complicado y duro. Baraja está haciendo un trabajo extraordinario. Han dado un paso al frente, Mestalla aprieta aunque llevan un punto de 12. Es una final y así la afrontamos», dijo el técnico español.

Todas estas dudas se zanjarán como ya ocurrió hace varias semanas tras los partidos de Oporto y Atlético de Madrid. Tanto el equipo como Xavi Hernández llegaban cuestionados -aunque no tanto como esta vez- y las dos victorias ante portugueses y rojiblancos calmaron las aguas. Ahora es más de lo mismo. Sumar los tres puntos en Mestalla volverá a colocar en buena posición al técnico español, pero de lo contrario podría precipitar muchas cosas en ‘can Barça’.