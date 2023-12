Xavi: «Se está contando una irrealidad, podemos ganar los cuatro títulos»

Xavi Hernández compareció en rueda de prensa en una de las semanas más convulsas que se recuerdan desde que es entrenador del Barcelona. Pese a las dos derrotas ante Girona y Amberes, Joan Laporta le ratificó este jueves en la cena de Navidad del club y pidió apoyo a él y a los jugadores. El técnico español declaró que se ve con fuerza y ganas de revertir esta complicada situación.

«Es una final porque tenemos necesidad de puntos. En la Liga no estamos como tendríamos que estar. La derrota del Madrid y del Girona nos pesó y nos está afectando. Mañana es muy importante contra un rival complicado y duro. Baraja está haciendo un trabajo extraordinario. Han dado un paso al frente, Mestalla aprieta aunque llevan un punto de 12. Es una final y así la afrontamos», comenzó diciendo el entrenador delBarcelona.

Al técnico español le preguntaron si se ha planteado dejarlo: «No, hombre, no. Estoy muy ilusionado, es momento de ser coherente, estar calmados, coger confianza. Creo más que nunca en el proyecto, tenemos una unión fantástica, ayer hablé con Deco. Se están haciendo cosas muy bien y creo que estamos a medio camino de hacer un gran Barça. Lo que me extraña es que a la primera curva la gente se baje del barco. Quizás es la segunda curva y más que nunca hay que creer. Aquí siempre saltan las alarmas pero está todo en juego. No aprendemos: la temporada pasada íbamos por. ¿Por qué no puede acabar siendo una temporada excelente?».

«Ninguna duda. Tenemos un vestuario que es una maravilla. Todo el mundo está decepcionando cuando no salen las cosas. Pero están a muerte con el cuerpo técnico y el club», dijo sobre sus jugadores.

¿Se siente solo Xavi?

«No. Nunca me he sentido solo, en primer lugar porque tengo mi cuerpo técnico, el presidente y mis amigos. No me siento solo: no me ha fallado ni Laporta, ni Deco, ni Yuste ni antes Jordi o Mateu. Desde dentro somos positivos», dijo Xavi. «Se repite lo mismo que la temporada pasada. En octubre lo queríamos quemar todo. Me sorprende, hace cinco meses estábamos en una rúa y en la primera curva estamos igual», añadió el técnico.

Sobre el sufrimiento por ser el entrenador del Barça: «Se sufre más pero me gusta tirar del carro, liderar. Doy más de mí mismo en estas situaciones: no he pensado en dejarlo. Más implicado, con más interés: no quiereo fallarle al club de mi vida. La afición corea mi nombre, quien se baja del barco es el entorno. Entiendo que los medios afines al Barça no nos pueden dejar de la mano a la primera curva».

«No, no en la calle me alzan el dedo. Este no es el problema: la afición está de diez. Ahora estamos en un pequeño bache de resultados, que uno no pesa nada. Hay tiempo para recuperarlo», dijo sobre si siente falta de cariño.

«Momento de confiar»

«No. Creo que hay una irrealidad de lo que se está explicando. Es un momento de confiar: se pueden ganar cuatro títulos. Hay que creer más que nunca. Falta creer en el proyecto de manera externa».

«Muchas veces lo que sucede conviene… para mejorar para seguir trabajando. Esto va de rendir y si no hay resultados el entrenador se tendrá que ir a final de temporada. No sé si se está siendo injusto conmigo pero se está generando una tensión innecesaria», añadió Xavi. «No sé que contestarte pero es una irrealidad lo que se está explicando. Se pueden ganar todavía los cuatro títulos».

Relación con Deco

«Me lo han dicho a mí directamente y también públicamente. Se ha ducho que tengo mal rollo con Deco pero la relación es extraordinaria. Tenemos que exigirnos más. Exigir a los futbolistas pero se están haciendo cosas bien. El día del Atlético hicimos uno de los mejores partidos desde que estoy aquí. Y contra el Oporto hicimos un partido notable. Pero tenemos que mejorar».

«Me llegan mensajes como si esto es un funeral, como si se hubiera muerto mi padre o mi madre. Por cierto, ninguno de vosotros me felicitó por pasar en la Champions. Primer objetivo cumplido, LaLiga intacta, la Copa intacta…. ¿Para qué estar en depresión?», zanjó Xavi.