Laporta sale en defensa de Xavi en la cena exprés de Navidad del Barcelona

El Barcelona realizó en el Palau Blaugrana la tradicional cena de Navidad en la noche de este jueves y Joan Laporta llevó a cabo un discurso basado en la confianza y la unión que deben tener tanto dentro como fuera del club en torno a los jugadores y el cuerpo técnico. La sección de fútbol masculino vive uno de los momentos más delicados de Xavi Hernández desde que asumió la responsabilidad en noviembre de 2021. Las derrotas ante Girona y Amberes le han colocado en el alambre y dependerán los próximos resultados su continuidad al frente de la nave azulgrana.

Joan Laporta, frente a todas las secciones del club, apeló a la confianza en un equipo que fue campeón de la Supercopa de España y Liga la pasada campaña: «A pesar de las decepciones deportivas que también forman parte del mundo del deporte, nunca nos rendiremos mientras día tras día nos sintamos orgullosos de representar al mejor club del mundo».

Pese a que en Liga, el Barcelona se encuentra a siete puntos del Girona y a cinco del Real Madrid y en la Champions ha demostrado que está todavía a años luz de otros equipos como el Real Madrid, Manchester City o Bayern de Munich, Joan Laporta confió en que se pueden pelear por todos los títulos esta temporada: «Saldremos a competir las cuatro competiciones; Supercopa, Copa, Liga y Champions League. Os pido que apoyemos, y hoy más que nunca, y más que nunca en estos días, a nuestros jugadores y a nuestro entrenador para acompañarles en el camino de la victoria. Juntos lo podemos conseguir».

Por último, el presidente también hizo alusión al resto de secciones. Después de dedicarse exclusivamente al primer equipo de fútbol, tampoco quiso dejar de lado al fútbol femenino, baloncesto y demás deportes, que también estuvieron presentes en esta tradicional cena de Navidad: «Este esfuerzo compartido también es extensible a nuestras secciones profesionales: fútbol femenino, basket, balonmano, hockey y fútbol sala».

Un Laporta tenso

Y es que después de una semana en el que los resultados no han acompañado, el Barcelona se reunió con un clima de tensión por todo lo que se había vivido tanto dentro como fuera del terreno de juego. Las ruedas de prensa de Xavi antes y después del partido ante el Amberes parecieron dejar claro que Laporta y Deco no van al unísono con el entrenador español. No obstante, el presidente del club azulgrana abandonó la comida pasadas las 22:30 horas de la noche sonriente en su coche.

Xavi Hernández dijo que la convocatoria había sido consensuada entre él y la Junta Directiva, pero fue el propio Deco el que negó sus palabras y confirmó que ellos no tenían nada que ver con las decisiones del entrenador en materia deportiva, es decir, en la ya famosa convocatoria ante el Amberes donde en principio Lewandowski, Gündogan y Araujo iban a quedarse en Barcelona descansando. Finalmente, los tres entraron en la lista (nadie sabe quién tomó la decisión de incluirles) y de hecho el polaco llegó a ser titular en la sonrojante derrota ante el modesto Amberes.