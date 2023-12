El momento más tenso de Xavi con la prensa: «No me felicitasteis por pasar en Champions…»

Xavi Hernández vivió una de las ruedas de prensa más tensas que se recuerda en los últimos meses. El técnico español se centró en tres puntos en su comparecencia en la previa del partido entre el Barcelona y el Valencia: la irrealidad que se está viviendo en torno al club y al equipo, el no bajarse del barco a la primera curva que están sufriendo y la reivindicación de poder ganar todavía los cuatro títulos que hay en juego. Por otro lado, el técnico se enfrentó a la prensa reprochándoles que no recibió ninguna felicitación tras lograr el pase a los octavos de final de la Champions League.

«Me llegan mensajes como si esto es un funeral, como si se hubiera muerto mi padre o mi madre. Por cierto, ninguno de vosotros me felicitó por pasar en la Champions. Primer objetivo cumplido, LaLiga intacta, la Copa intacta…. ¿Para qué estar en depresión?», dijo Xavi a los periodistas en la rueda de prensa previa al partido ante el Valencia.

Y es que Xavi Hernández quiso reivindicarse ante la prensa tras esras dos derrotas en una semana. «La derrota del Madrid y del Girona nos pesó y nos está afectando», reconoció el técnico español. Pero no dudo en repetir en más de una ocasión que el Barcelona está más vivo que nunca en las cuatro competiciones. De hecho, se apresuró a confiar en que todavía pueden levantar esos cuatro trofeos: «Creo que hay una irrealidad de lo que se está explicando. Es un momento de confiar: se pueden ganar cuatro títulos. Hay que creer más que nunca. Falta creer en el proyecto de manera externa».

«Muchas veces lo que sucede conviene… para mejorar para seguir trabajando. Esto va de rendir y si no hay resultados el entrenador se tendrá que ir a final de temporada. No sé si se está siendo injusto conmigo pero se está generando una tensión innecesaria», añadió Xavi. «No sé que contestarte pero es una irrealidad lo que se está explicando. Se pueden ganar todavía los cuatro títulos».

La ilusión de Xavi

Al técnico español le preguntaron si se ha planteado dejarlo: «No, hombre, no. Estoy muy ilusionado, es momento de ser coherente, estar calmados, coger confianza. Creo más que nunca en el proyecto, tenemos una unión fantástica, ayer hablé con Deco. Se están haciendo cosas muy bien y creo que estamos a medio camino de hacer un gran Barça. Lo que me extraña es que a la primera curva la gente se baje del barco. Quizás es la segunda curva y más que nunca hay que creer. Aquí siempre saltan las alarmas pero está todo en juego. No aprendemos: la temporada pasada íbamos por. ¿Por qué no puede acabar siendo una temporada excelente?»

Por otro lado, también confirmó que nunca se ha sentido solo y que siente la confianza tanto de Laporta como de Deco. «No. Nunca me he sentido solo, en primer lugar porque tengo mi cuerpo técnico, el presidente y mis amigos. No me siento solo: no me ha fallado ni Laporta, ni Deco, ni Yuste ni antes Jordi o Mateu. Desde dentro somos positivos», dijo Xavi. «Se repite lo mismo que la temporada pasada. En octubre lo queríamos quemar todo. Me sorprende, hace cinco meses estábamos en una rúa y en la primera curva estamos igual».