Barcelona Vs. Celta en vivo online | LaLiga

El Barcelona se enfrenta al Celta en la jornada 8 de Liga Santander días después de su derrota ante el Inter en Champions y antes de jugarse ante el equipo italiano el próximo miércoles el pase a octavos de la máxima competición europea.

Los jugadores se dirigen al túnel con un resultado de 1-0 a favor del Barcelona gracias al gol de Pedri en el minuto 16 de partido. Los de Xavi Hernández han sido muy superiores durante los primeros 45 minutos.

El Barcelona botó un corner desde el costado derecho y Piqué se elevó por encima de sus rivales, pero el remate no fue el mejor de su carrera y remató muy por encima del larguero. El marcador no se mueve.

El partido está algo más abierto que al inicio con algunas salidas del Celta a la contra y el Barcelona buscando el segundo gol para tener mayor tranquilidad, pero por el momento sigue el 1-0 en el luminoso.

El internacional español está siendo el jugador más destacado del encuentro. Jugando y haciendo jugar a sus compañeros, el futbolista canario está sacando toda su magia sobre el césped del Camp Nou.

El Celta salió de manera formidable a la contra después de esquivar la presión de su rival. Fue Fran Beltrán quien comandó la jugada y remató Larsen. No obstante, la jugada quedó invalidada por fuera de juego.

Los de Coudet han logrado salir de su área, donde han estado encerrados prácticamente los primeros 20 minutos y es ahora cuando están acercándose poco a poco al área de Ter Stegen.

Tras el primer gol, los jugadores del Barcelona se están gustado con grandes combinaciones en campo propio y rival. Todo bajo la manija de Pedri. Los futbolistas visitantes solo pueden seguir sombras.

El centrocampista canario abre el marcador tras un malísimo despeje de Unai Núñez. Jordi Alba realizó un gran centro raso que complicó a la defensa celeste y Pedri fue el más listo de la clase para empujar el balón casi a bocajarro. Es el segundo gol de la temporada para el internacional español.

El portero argentino paró el disparo de Ferrán Torres con una gran intervención. El delantero del Barcelona ajustó el balón abajo, pero Marchesín lo solventó con maestría. Por si fuera poco, el despeje fue orientado hacia un lado para no dar opción de réplica a los atacantes azulgranas.

Raphinha golpeó desde fuera del área con un fuerte disparo, pero se encontró con las manos de Marchesín. El portero del Celta no pudo atajar el balón, pero salvó a su equipo del primer gol en contra.

Que ocasión ha tenido Ferrán Torres. El internacional español recibió el centro por parte de Jordi Alba desde el costado izquierdo, pero su remate salió muy desviado. El Celta respira ante el vendaval azulgrana.

Estos primeros minutos han servido para confirmar lo que estaba previsto en el guión de partido. Gran dominio local, frente a un esquema muy cerrado por parte del Celta de Vigo. Los de Coudet no salen prácticamente de su campo y el conjunto azulgrana ya tiene su primer córner.

Comienza el partido entre el Barcelona y el Celta. El balón ya rueda por el césped del Spotify Camp Nou. La primera posesión es para los celestes.

Dos de los grandes mitos del barcelonismo en los últimos años y que no habían contado la confianza de Xavi en los primeros partidos de la temporada, son titulares en el partido de hoy frente al Celta debido al gran número de bajas que tiene el Barcelona en la parcela defensiva.

Barcelona y Celta ya se encuentran en el césped del Spotify Camp Nou calentando de cara al partido que dará comienzo en menos de treinta minutos.

