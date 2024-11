El Barcelona anuncia por sorpresa el fichaje de esta estrella brasileña

El Barcelona ha reforzado la dirección de juego del equipo de baloncesto con el fichaje de Raul Neto. El base brasileño, con pasaporte italiano, se ha convertido en nuevo jugador del club azulgrana hasta el final de la presente temporada 2024-25. Llega para reemplazar a Nico Laprovittola, lesionado para toda la temporada por una rotura de ligamento cruzado anterior y menisco externo de la rodilla derecha.

«Vengo con muchas ilusiones y ganas. Ya he hablado con un par de jugadores, he visto los partidos y estoy preparado para jugar y ayudar al máximo al equipo», afirmó el nuevo fichaje del Barcelona en declaraciones a Barça One. Raulzinho, como es conocido en el mundo del baloncesto, de 1.86 metros y 82 kilos de peso, pasó este lunes las correspondientes pruebas médicas y llega procedente del Esporte Clube Pinheiros del campeonato brasileño después de 13 años sumando y donde ha registrado una media de 16,8 puntos, 5 asistencias, 17,8 de valoración y 20 minutos de juego en cinco compromisos.

«Ahora me encuentro en el mejor momento de los últimos dos años. Me he recuperado totalmente de la rodilla y he recuperado ritmo. Me encuentro muy bien y pienso en el esfuerzo y todos los momentos duros que he vivido en el último año para llegar a uno de los mejores equipos de Europa como el Barça, competir y ganar títulos», declaró el nuevo fichaje del Barcelona.

𝐑𝐚𝐮𝐥 𝐍𝐞𝐭𝐨 𝐞́𝐬 𝐛𝐥𝐚𝐮𝐠𝐫𝐚𝐧𝐚 💙❤ pic.twitter.com/Yx4Lr4GSBc — Barça Basket (@FCBbasket) November 25, 2024

Neto será el quinto jugador nacido en Brasil que viste la camiseta del Barcelona de baloncesto. En este sentido, sigue los pasos de Anderson Varejao (2001-04), Marcelinho Huertas (2011-15), Wesley Sena (jugador del baloncesto formativo que debutó en un partido en el curso 2016-17) y Vitor Faverani (2017) .

Experiencia en la NBA

La dirección deportiva del Barcelona buscaba un base de nivel para reemplazar a Laprovittola, uno de los mejores de Europa en su puesto, junto a Facundo Campazzo, Shane Larkin o Mike James. Neto era el deseado por su amplia experiencia en la NBA, donde ha jugado durante ocho temporadas, entre 2015 y 2023, en varios equipos: Utah Jazz; Philadelphia 76ers; Washington Wizards y Cleveland Cavaliers.

En estos ocho cursos ha jugado un total de 435 partidos en la mejor liga de baloncesto del mundo. En la primera temporada en Utah (2015-16) tuvo un gran protagonismo, disputando 81 partidos de la fase regular. Posteriormente, cuando ya estaba en Washington (2020-21 y 2021-22), también tuvo bastante protagonismo, con 64 y 70 partidos. Su etapa en la NBA acabó con una media de 5,7 puntos por partido y 2,1 asistencias en 15 minutos de juego.

«He pasado por la NBA y la selección y, como jugador, lo daré todo en pista. Me gusta defender y jugar para el equipo, hacer lo que se necesite en el momento del partido y de la temporada para ganar. Soy un ganador y he venido a ganar», comentó. Raulzinho Neto también cuenta con experiencia en la ACB, donde disputó un total de 132 partidos entre Gipuzcoa Basket (2011-14) y el Murcia (2014-15) promediando una media de 8,1 puntos, 3 asistencias y 8,1 de valoración en 22 minutos de juego.

Su mejor partido fue, precisamente, frente al Barça en la última jornada del curso 2012-13, realizando 25 puntos, seis asistencias y acumulando un 31 de valoración. Y recuerda de manera especial aquellos partidos contra su nuevo club: «Cuando jugaba contra el Barça, lo hacía con más ganas porque estaba donde quería estar. Eran partidos subrayados en el calendario y muy bonitos de jugar».