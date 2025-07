El Barça vuelve a meter la mano en la plantilla del Espanyol fichando a otro prometedor futbolista

El Barça ha vuelto a meter la mano entre los jugadores del Espanyol. Como ya pasara con Joan García, por el que abonaron la cláusula de rescisión tras su temporadón en Primera, ahora han hecho lo mismo con Roger Martínez. El club azulgrana ha oficializado la incorporación del centrocampista de 21 años formado en la cantera blanquiazul, que llega libre y firma contrato por dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2027.

Su llegada de Roger Martínez al Barça Atlètic se produce en un contexto en el que los movimientos entre Barça y Espanyol, rivales acérrimos, se han intensificado este verano tras el fichaje de Joan García, que ya causó conmoción entre la afición perica, que poco después se transformó en odio y decepción por el fichaje por el eterno rival.

«El nuevo jugador azulgrana ha pasado las habituales pruebas médicas, ha conocido las instalaciones del Club y se incorporará a los entrenamientos del filial azulgrana bajo las órdenes de Juliano Belletti en la Vall d’en Bas a partir de este martes», anunciaba el Barcelona a través de un comunicado.

🆕 Roger Martínez se incorpora al Barça Atlètic ✍🏼 Llega libre y firma por dos temporadas 🔗 Más detalles: https://t.co/VdZV0thbfu 💙❤️ pic.twitter.com/8GyXaClfi2 — Barça Atlètic (@FCBarcelonaB) July 28, 2025

La cuestión con Roger Martínez (Badalona, 2004) no es un desconocido en la Ciudad Deportiva Joan Gamper. El futbolista catalán ya tuvo una primera etapa en el fútbol formativo del Barça entre 2013 y 2016, en las categorías de Benjamín y Alevín. Durante esos años, compartió vestuario con jugadores como Ilias Akhomach, actualmente en el Villarreal. Posteriormente, continuó su desarrollo en la UE Cornellà y, en edad cadete, firmó por el Espanyol, club en el que consolidó su proyección.

Durante su etapa en el conjunto perico, Roger completó su formación y dio el salto al primer equipo, con el que debutó en Primera División el 7 de enero de 2023 en un encuentro frente al Girona. También tuvo minutos en la Copa del Rey, dejando muestra de su talento como centrocampista creativo, con buena lectura del juego y proyección ofensiva. En la temporada 2023/2024, el jugador fue cedido al Lugo, donde disputó 34 partidos y anotó un gol en el Grupo 1 de Primera Federación.

A pesar de que había renovado su contrato con el Espanyol hasta 2026, Roger rescindió su vínculo con el club blanquiazul este verano y poco después se anunció su acuerdo con el Barça, en un gesto que tampoco gustó mucho entre la afición perica. El jugador, en cualquier caso, se despidió con cariño del Espanyol.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Roger Martinez (@rogeermartinezz_)

«Nunca pensé que este momento llegaría, pero ha llegado la hora de separar nuestros caminos. Llegué al club con 14 años, con la máxima ilusión de seguir creciendo como futbolista y como persona. A día de hoy, puedo decir que soy quien soy gracias a vosotros. Quiero dar las gracias a todos los que me han acompañado en este camino: jugadores, entrenadores, preparadores físicos, fisioterapeutas, médicos, utilleros, trabajadores de la ciudad deportiva… sin vosotros, no habría conseguido el sueño de debutar con el primer equipo en Primera división. Gracias también a vosotros, afición, por el cariño que me mostrasteis desde el primer día que llegué. Ha sido un orgullo representar este escudo y estos colores. Siempre en mi corazón. 21. Gracias RCD Espanyol», comentó el jugador en sus redes.