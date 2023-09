El Barça sufre las rotaciones

Las rotaciones hundieron al Barcelona en Mallorca. El conjunto azulgrana no pasó del empate ante el equipo bermellón (2-2) en un partido trampa y podría perder el liderato de la Liga este miércoles si el Girona gana al Villarreal. El conjunto azulgrana acusó las rotaciones, mientras que los de Javier Aguirre supieron sobreponerse a la goleada sufrida en la anterior jornada. El Barcelona es otro sin Lewandowski, que descansó por primera vez esta temporada.

Y Xavi ya anunció en rueda de prensa que habría rotaciones. Y volvió a cumplirlo. Y esta vez dejando a su mejor hombre en el banquillo. A Robert Lewandowski, junto a Koundé y Christensen, le tocaba rotar ante el Mallorca, por lo que el partido cobraba una dificultad mayor. Y desde el primer minuto se pudo apreciar como el líder de la Liga salía al partido como Pedro Sánchez al debate de investidura. Sí en cuerpo, pero no en alma.

En el fútbol de élite, los errores se pagan caro y da igual que te llames Ter Stegen. El portero alemán tuvo un error inédito en salida de balón y su falta de entendimiento con Romeu e Iñigo Martínez hizo que Muriqi aprovechase aquel suculento regalo dentro del área. El balón cayó en las botas de Antonio Sánchez, que asistió al delantero kosovar para que introdujera la pelota sobre la portería del Barça. Minuto ocho y saltaba la sorpresa en Son Moix.

Otro partido más que al Barcelona le tocaba remar a contracorriente en el marcador. Sucedió ante el Celta, donde se pusieron con dos goles de desventaja y volvió a ocurrir ante el Mallorca. Y los de Javier Aguirre no se amilanaron ni con el gol. El técnico mexicano planteó un partido muy propio de su estilo. Correoso, defensivo, pero valiente. Algo que a los azulgranas no les estaba viniendo nada bien.

Pero cuando quedaban pocos minutos para llegar al descanso, el Barcelona comenzó a apretar. El Mallorca se veía obligado a replegarse por las intentonas culés, siempre comandadas por Raphinha. Y fue precisamente el brasileño cuando hizo el tanto de la igualada en el minuto 40. El ex del Leeds recogió un rechace en el borde del área y realizó un disparo fuerte, seco y raso para superar a un Rajkovic que pudo haber hecho un poco más. El Barcelona hacía el empate en un momento clave del encuentro.

Abdón en estado de gracia

Abdón Prats fue titular gracias a sus dos goles ante el Girona. El delantero de Artá, en estado de gracia, volvió a ‘mojar’ gracias a la acción más simple que existe en el fútbol. Saque el deporte, prolongación del delantero (Muriqi) y este solo tuvo que poner el pie para enviar el balón al fondo de la red tras otra mala salida de Ter Stegen. Fútbol directo y efectivo. 2-1 para el Mallorca al descanso.

El partido regresaba tras el descanso y Xavi Hernández mandaba a calentar a Lewandowski. El equipo necesitaba sus goles para remontar este partido que se le estaba escapando. Y fue en el minuto 58 cuando el polaco salió ante la imposibilidad de su equipo de recortar las distancias e igualar el encuentro. Pero Javier Aguirre tampoco se conformaba y metía más madera al verde. El entrenador del Mallorca metía a Sergi Darder y Cyle Larin con el objetivo de sentenciar el encuentro, aunque por supuesto no iba a ser fácil.

Y tuvo que ser uno de los canteranos el que tuvo que sacar las castañas del fuego al Barça. Xavi Hernández tuvo la valentía de dar casi media hora a Lamine Yamal y Fermín López y este último hizo el segundo gol de su equipo para poner las tablas en el marcador. Una gran jugada entre Raphinha, Lewandowski y el propio Fermín acabó con el tanto del joven de 20 años. Restaban 15 minutos de partido y las espadas estaban por todo lo alto.

Fue a partir de entonces cuando el Barcelona no paró de intentarlo. Lamine Yamal volvió a demostrar que es un jugador de otra pasta. Forzó un penalti, pero fue anulado por el VAR. Pero el español siguió intentándolo y volvió loca a la defensa del Mallorca. No obstante, el gol no llegaba y los jugadores azulgranas comenzaban a desesperarse. Finalmente el Barcelona no pasó del empate y se quedó con cara de pocos amigos. Un pinchazo cuando menos lo esperaban y ahora el liderato podría quedar en manos del Girona, siempre y cuando gané este miércoles al Girona.