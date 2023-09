Xavi: «Que seamos líderes significa que lo estamos haciendo bien»

Xavi Hernández acudió a rueda de prensa en la previa del partido de este martes de Liga ante el Mallorca. El técnico español, que fue aplaudido por sus jugadores en el entrenamiento por su reciente renovación hasta 2025, habló ante los periodistas y repasó toda la actualidad que rodea al Barcelona antes de la jornada 7 del campeonato doméstico.

Xavi quiso destacar la importancia del partido ante el Mallorca: «Independiente del sistema, el Mallorca es un equipo muy fuerte y muy bien trabajado por Aguirre, con futbolistas de mucho nivel como Darder. Vienen de una dura derrota contra el Girona, es una salida complicada y difícil, un equipo agresivo».

Una de las bajas más importantes es la de De Jong: «Es una baja muy sensible, pero tenemos futbolistas y variantes para suplirlo. Veremos cómo se va encontrando para determinar los plazos»

«Vamos partido a partido, mañana tenemos una salida muy importante. Primero, el Mallorca, después, el Sevilla. Que seamos líderes significa que lo estamos haciendo bien, vamos por buen camino y somos competitivos. Pero el otro día no hicimos un buen partido, lo analizamos y trabajamos para corregirlo», dijo el técnico sobre el liderato que estrenan ante el Mallorca.

«Ha sido un gran fin de semana, nos hemos puesto líderes más allá de que el Madrid perdiese. No hicimos un buen partido pero ha sido un fin de semana feliz, también por la renovación», comentó tras la derrota del Real Madrid y su renovación hasta 2025.

¿Tiene el Barça mejor plantilla que el Madrid?: «Te lo diré en junio. Son opiniones y maneras de ver y entender el fútbol. Hay miles de opiniones. En junio hablamos, yo estoy muy contento con mi plantilla. No me gustan las comparaciones, no me han ido nunca bien».

Por otro lado, quiso elogiar a Raphinha: «Es la calidad individual de estos jugadoras, ahora que va a entrar Iñigo, también Romeu, Gundogan… El que más ha sorprendido es Joao Félix, lo está entendiendo todo bien. Muy contento por los fichajes».

Plantilla corta

«Sí, tenemos una plantilla no muy amplia pero sí muchos futbolistas que pueden ocupar muchas posiciones, o así lo creemos. Sergi Roberto, Cancelo, Gavi, Gundogan, Ferran, Raphinha, Joao Felix, Kounde, Araujo… Futbolistas muy versátiles que nos van muy bien para el equipo».

Después del partido ante el Celta, Xavi elogió a Gavi un día más: «Sabemos de qué es capaz, es un futbolista muy completo, tanto en defensa como en ataque es excelente. Puede ser brillante en ambas facetas y es muy importante. Es pura pasión. Estoy contento por él».

Sobre Gündogan, Xavi Hernández confirma que puede jugar de pivote: «Sí, también. Puede jugar perfectamente en la base, como Romeu o Busquets. Pero su mejor calidad es llegar al área, marcar goles. Es lo que queremos de él y más ahora que no tenemos a Pedri, que es el más parecido que tenemos. Pero sí puede adaptarse a todas las posiciones del centro del campo»

«Sí, lo vi. Fue un gran partido, sobre todo del Atlético. Si Ancelotti se equivocó o no, no lo sé, no sé qué ha dicho. Es un triunfo muy importante para el Atlético», comentó sobre el derbi madrileño.

Rotaciones

«Sí, no para Portugal, pero primero para el Sevilla el viernes. Habrá una media de dos o tres rotaciones por partido, para tenerlos al cien por cien y prevenir lesiones», comentó. «Sí, prácticamente son dos o tres que lo han jugado todo. Uno es el portero, que no hay fatiga y puede seguir jugando. Pero a partir de ahí sí que haremos rotaciones», añadió sobre Koundé.

«Yo siempre lo veo fuerte, y como todos tiene fortalezas y debilidades. Lo analizo como todos los rivales, ahora el rival es el Mallorca. Ahora mismo no lo hemos analizado, simplemente vi el partido y vi un Atlético muy fuerte, triunfo merecido», zanjó sobre la derrota del Madrid.