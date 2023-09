El FC Barcelona ha lanzado una camiseta especial para conmemorar el 125 aniversario de la fundación del club que recuerda sospechosamente a una que ya vistió hace unos años el Zamora FC, un equipo modesto que actualmente milita en la categoría Segunda RFEF. Se trata de un diseño muy arriesgado, pero no innovador, basado en mostrar el corazón y todo el resto del sistema nervioso.

Hace cinco años, el Zamora ingresó en el selecto club de camisetas de fútbol estrambóticas cuando presentó la tercera equipación con la jugaría en Tercera División durante la temporada 2018/19. La camiseta negra mostraba venas y arterias de toco el cuerpo humano, pantalón incluido, en un diseño que despertó todo tipo de opiniones, como suele ocurrir en estos casos.

El FC Barcelona, que en 2024 cumplirá el 125 aniversario de su fundación, no ha dudado en proyectar una camiseta con la misma idea que plasmó el Zamora hace un lustro. Lo ha anunciado con un vídeo en sus redes sociales, donde la nueva camiseta ya se había filtrado hace días. No es la primera vez que el Barça arriesga con sus camisetas, como ya hizo con la edición especial con la artista Rosalía, pero parece que esta vez su originalidad no lo ha sido tanto.

En cualquier caso, y a la espera de saber si el Barça la empleará para jugar o solo para hacer caja, esta nueva camiseta pasará casi seguro a la historia de las camisetas más extrañas que se han visto en la historia del fútbol, como la del ketchup que lució en Athletic Club en 2004, el uniforme-esmoquin que llevó la Cultural Leonesa en 2014 u otra equipación que mostraba el cuerpo humano -en este caso todos los músculos-, la del Deportivo Palencia en 2016. Para gustos los colores y en este caso, las equipaciones…