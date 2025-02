El Barça se quedó sin Marcelinho Huertas por una oferta que le infravaloró y ahora se venga en la Copa

Marcelinho Huertas hizo historia en la impresionante victoria de La Laguna Tenerife contra el Barcelona en el partido de cuartos de final de la Copa del Rey al convertirse en el jugador más veterano con 41 años, 8 meses y 16 días en disputar. Además de alcanzar dicho hito, dejando atrás a una leyenda como Darryl Middleton, el brasileño realizó una de las mejores actuaciones que se recuerdan en esta competición (MVP con 23 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias) y aplastó a todo un Barça que venía de firmar el mejor cuarto anotador en un duelo copero.

Pues el fichaje de ese brillante jugador es el que dejó escapar el Barcelona por una oferta muy por debajo de su categoría y experiencia, según afirman fuertes cercanas a Marcelinho Huertas a este periódico. Si su entrenador, Txus Vidorreta, desveló en rueda de prensa tras el partido haber recibido el Tenerife una propuesta «de un club insigne y de un técnico insigne», dejando caer que era el Partizán de Zeljko Obradovic.

Los aficionados del Barça se deben tirar de los pelos, ya que ese veterano director de juego pudo ser suyo hace pocos meses, cuando el club azulgrana buscaba un base para reemplazar a Nico Laprovíttola por su larga lesión de rodilla. El Barcelona estaba dispuesto a negociar con el Tenerife, pero la oferta al jugador estuvo muy por debajo de lo que merecía y además no querer brindarle un segundo año de contrato.

El club azulgrana lo veía como un simple reemplazo y un jugador a corto plazo y se quedó sin el jugador que se convirtió en su verdugo en la Copa. El Barça, que se metió en el torneo de forma agónica, fue arrasado por un Tenerife liderado por Marcelinho Huertas, que a sus casi 42 años dio una lección de baloncesto en una gran segunda parte.

Marcelinho Huertas sigue siendo un apasionado

Sobre el asunto de su edad, el brasileño dejó claro tras el partido que su pasión por este deporte es lo que le empuja a seguir: «La gente me pregunta y vuelve a preguntar. Yo simplemente cada día que me levanto intento ir a entrenar con la misma ilusión. Seguir trabajando y seguir mejorando en la medida que el físico me permite. A nivel mental me ayuda seguir compitiendo en este nivel. No sé hasta donde podré llegar, pero mientras siga con estas ganas y el físico me lo permita, intentaré seguir trayendo ilusión», afirmó.

«Me lo tomo como algo bueno. Ver la admiración que tiene la gente. Compañeros, gente del pasado… Me dicen que lo que hago es increíble y que es un placer verme jugar así. Esto te motiva aún más. Tiene que partir de dentro. A todos nos gusta recibir palabras bonitas. Pero la motivación tiene que partir de dentro de ti», zanjó. Este viernes disputará otra semifinal de Copa contra Unicaja Málaga, un nuevo renglón de una trayectoria gloriosa que el Barça, donde militó tres temporadas, no supo valorar.