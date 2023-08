El Barça pierde 66.000 de abonados en su traslado a Montjuic

El Barcelona anda preocupado por el traslado al Estadio Lluis Companys de Montjuic. Desde que el club anunció su cambio de hogar debido a las obras del Spotify Camp Nou, al aficionado culé le está costando este drástico cambio en el que deben subir andando o en transporte público, mientras que está prohibido hacerlo con vehículo privado. La pasada temporada, el club contaba con 83.000 abonados, mientras que este año, en su nuevo domicilio tan sólo han sido 17.000 los que han decidido renovar su abono.

Por ello, desde los canales oficiales de la entidad catalana se han empeñado en animar y rogar a sus socios a asistir a los partidos en el Estadio de Montjuic. En la previa al partido ante el Cádiz emitieron un comunicado animando a la gente, pero fue en vano. «El Club anima a los socios, socias y demás afición a acudir este domingo al Barça-Cádiz y recomienda seguir las indicaciones de movilidad que ya se pusieron en marcha con motivo del Torneo Joan Gamper para facilitar el acceso y la salida fluida del recinto», rogaba el club.

La realidad es que al Barcelona-Cádiz asistieron un total de 39.603 aficionados, lo que supone el 80% del aforo, pero si lo ponemos en comparación con la pasada temporada, el club azulgrana ha perdido un 50% de sus abonados. El pasado año, en el primer partido en casa, asistieron 81.000. Es decir, 40.000 aficionados más que este fin de semana ante el equipo gaditano.

Si hablamos en materia de abonados, la pasada campaña había 83.000 abonados sobre el aforo total del Camp Nou -99.000 localidades-. Es decir, había un 84% de abonados. En cambio, este año solo han querido renovarlo un total de 17.000 que, si hacemos el porcentaje respecto al aforo de 49.000, supone el 34%. Comparando las cifras, un 50% y 66.000 abonados menos.

Ánimos de Xavi

Y hasta el propio Xavi Hernández ha querido mandar un mensaje a sus aficionados: «Necesitamos a los culés, que nos apoyen igual que el año pasado, estuvieron de diez». Esta no ha sido la única declaración pública del entrenador hacia sus aficionados en el que anima a sus socios. «Esta será nuestra casa y esperemos que os sintáis como en ella. Esperamos levantar muchos títulos aquí a final de temporada. Os necesitamos más que nunca, necesitamos vuestra solidaridad, vuestro sacrificio, que nos hagáis sentir como el Camp Nou», dijo en la presentación en el Trofeo Joan Gamper.

Y es que el Barcelona está fracasando en su traslado al Estadio Olímpico de Montjuic. De las 27.385 localidades que se reservaron para los abonados de la entidad culé que estuvieran dispuestos a desplazarse desde el Spotify Camp Nou hacia el nuevo hábitat del equipo blaugrana, sólo 17.064 han sido adquiridas.

Por ello, el club está empeñado en convencer y movilizar a sus aficionados para llenar las gradas del Estadio de Montjuic, una situación que, por el momento, está fracasando. De hecho, la Grada de Animación emitió un comunicado a modo de protesta después de no presentarse al partido ante el Tottenham en el Trofeo Joan Gamper como respuesta a las, según ellos, injustas decisiones tomadas por el club: «No es la primera vez que el club incumple los acuerdos adquiridos previamente con la grada, mostrando un total desinterés en nuestras propuestas, pero debido a la gravedad de este último hecho no podemos dejarlo pasar».

Recomendaciones del club

Entre las recomendaciones consta la de desplazarse con antelación. Las puertas del Estadio Olímpic se abrirán al público una hora y media antes del partido y el acceso en vehículo privado a la montaña estará restringido. En la zona más cercana al estadio no se podrá circular y en el entorno de la Anella Olímpica sólo podrán acceder los vehículos de cuatro ruedas que dispongan de acreditación.

La Guardia Urbana retirará los vehículos estacionados en zonas no habilitadas. En el caso de las motos, hasta un máximo de 3.500 motos podrán acceder y aparcar en zonas cercanas al estadio. En cuanto al público que vaya a ver el partido, se recomienda que acceda al estadio a pie, en transporte público o en bicicleta, evitando, en la medida de lo posible, el vehículo privado.