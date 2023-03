El Barça esperará a después del Clásico para hablar con Xavi de su renovación

Fue el presidente del Barça Joan Laporta el que confesó días atrás el interés del club por ampliar el vínculo de Xavi Hernández. Por el momento tiene lo que resta de temporada y otra más, hasta 2024, por lo que tiene contrato en vigor de cara al próximo curso. Fue el presidente el que deslizó que renovarle era un muestra de confianza en él, de darle tranquilidad, pero es paradójico que hayan decidido no sentarse a hablar con él hasta que pase el Clásico, esperar al duelo ante el Real Madrid para ello.

«Me he planteado la renovación de Xavi, incluso si no se gana La Liga. Se lo he dicho a Xavi, pero él insiste en que si no ganamos…, pero yo quiero darle tranquilidad», reconocía ante los medios Laporta, satisfecho por la labor que viene desempeñando el egarense desde que decidieron apostar por él.

No deja de ser también sintomático algunas de las palabras que añadió Laporta sobre Xavi, especialmente lo relativo a su compresión con la situación actual del club: «Hay que renovarle porque se la jugó, conoce la casa y defiende el estilo genuino del Barça. No te hace estirar más el brazo que la manga. No nos pide locuras y comprende la situación del club. De hecho, ya me lo he planteado. No lo había comentado con mis compañeros, pero es así».

Días después de estas palabras, ya hay confirmación de que el Barça iniciará las conversaciones con Xavi justo después del Clásico, tras saber qué pasa en el duelo ante el Real Madrid y no antes, tiempo han tenido. Sport adelanta que la oferta que planea Laporta es por una temporada más de contrato, hasta 2025, para que el técnico tenga ese margen de tiempo para seguir dándole forma a su proyecto en el banquillo que, por el momento, sólo le ha reportado un título, el de la Supercopa de España. Tras caer en Europa por partida doble este año, la Copa del Rey y la Liga, las tienen aún en juego.

En cualquier caso, habrá que esperar qué da de sí el próximo Clásico, éste de Liga, en el que el Barcelona se juega mantener la distancia que tiene con el Real Madrid en el liderato, por el momento de nueve puntos. Una victoria de los blancos lo podría cambiar todo en la recta final por el título ya que reducirían la distancia hasta los seis puntos con 36 aún en juego, 12 partidos.

El Barça está contento con el rendimiento que ha dado Xavi hasta la fecha pero no será hasta la disputa del Clásico cuando se sienten a hablar sobre su futuro. Laporta, en su anterior mandato, demostró que es un técnico que arroja mucha confianza en sus entrenadores. De hecho sólo tuvo dos técnicos, Rijkaard y Guardiola, con los que mantuvo la paciencia y ganó títulos. Parece que con Xavi quiere repetir la misma fórmula, aunque está por ver eso de los trofeos.