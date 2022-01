Las leyendas se escriben solas, no hace mucho para las loas y los enhorabuenas. Rafa Nadal está acostumbrado a ello a golpe de raquetazo, de derecha o izquierda, con un golpeo plano o un globo. Da igual. Superar una odisea en forma de lesión, pasar el coronavirus días antes del torneo y levantar dos juegos a un rodillo ruso como Daniil Medvedev. Pero el orgullo que levantó el tenista español no fue igual para todos, especialmente entre los equipos de la Liga Santander. De los 20 participantes, tres de ellos no felicitaron al manacorí: FC Barcelona, Real Sociedad y Athletic de Bilbao.

El hito de Nadal fue aplaudido por todo el mundo. De punta a punta del territorio español, de norte a sur y de este a oeste, en cada rincón hubo alguna personalidad que levantó el teléfono para escribir algunas líneas en honor al balear. Leyenda, histórico, gigante, animal, espectacular, mito, ejemplo, legendario, épico… las palabras se agotaban con el campeón de campeones entre casi todos los clubes de máxima categoría del fútbol profesional español. En LaLiga, de la que es un fan incondicional Nadal, especialmente del Real Madrid y el Mallorca, las muestras de orgullo fueron abrumadoras.

¡Enhorabuena por tu gigantesca victoria en el @AustralianOpen, @RafaelNadal, tu histórico Grand Slam número 21! Estamos orgullosos de que un gran madridista como tú y socio de honor de nuestro club sea una leyenda del deporte y el tenista más grande de todos los tiempos. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 30, 2022

¡Se nos acaban los calificativos 👏! Gracias por hacernos disfrutar de esta manera y por representar a la perfección la cultura del esfuerzo, @RafaelNadal 💛. 2️⃣1️⃣🏆 https://t.co/AT8fJQg20d — Villarreal CF (@VillarrealCF) January 30, 2022

Nadal trasciende fronteras, también deportes. Es un icono y ejemplo como deportista, de superación, entrega y esfuerzo. Aúna los valores que deben ensalzar a cada jugador, independientemente de la disciplina que practique. Es por esto y no sólo por sus grandes éxitos por los que tantos y tantos le dieron la enhorabuena. Es por esto, por la lógica y fácil celebración y enhorabuena, por lo que sorprende que tres clubes tan destacados de la Liga Santander como el FC Barcelona, Athletic de Bilbao y Real Sociedad hicieran oídos sordos ante tantos aplausos dirigidos hacia el tenista español.

El Barça, mientras el resto de club daban su enhorabuena a Rafael Nadal, estaba absorto con su último fichaje, Adama Traoré. Los culés pasaron de felicitar al mejor deportista español de todos los tiempos sin un motivo aparente. Es un gran reconocido madridista el balear pero el conjunto blaugrana ya ha felicitado en otras ocasiones al equipo blanco cuando éste ha alzado títulos. La renuncia a hacerlo con el manacorí sorprende.

🙌 Enhorabuena, @RafaelNadal. Has hecho historia. Estamos orgullosos de tu gesta y los valores que demuestras. Lo importante no son tus 21 títulos de Grand Slam, es cómo los has conseguido.#GOAT #VamosRafa 📸 @AustralianOpen pic.twitter.com/DGyhig9gjB — Atlético de Madrid (@Atleti) January 30, 2022

🏆 Roland Garros 05’

🏆 RG06’

🏆 RG07’

🏆 RG08’

🏆 Wimbledon 08’

🏆 Open Australia 09’

🏆 RG10’

🏆 Wimbledon 10’

🏆 US Open 10’

🏆 RG11’

🏆 RG12’

🏆 RG13’

🏆 US Open 13’

🏆 RG14’

🏆 RG17’

🏆 US Open 17’

🏆 RG18’

🏆 RG19’

🏆 US Open19’

🏆 RG20’

🏆 Open Australia 22’ LEYENDA.

2️⃣1️⃣ pic.twitter.com/JNCeDkPnPG — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) January 30, 2022

El Athletic de Bilbao también obvió el triunfo histórico de Nadal en sus canales oficiales. Mientras el balear conquistaba el Open de Australia y se convertía en el tenista masculino con más Grand Slam en los anales, el club rojiblanco se centraba en informar sobre la vuelta a los entrenamientos de sus jugadores, con la mente puesta en el Real Madrid y el partido de cuartos de final de Copa del Rey que disputarán en San Mamés. La Real Sociedad tampoco estuvo por la labor pese a que fue muy activa en redes este pasado domingo: narró el partido del Sanse de Xabi Alonso, que empató ante Las Palmas.

Todo un ejemplo en el deporte y en la vida. Pura #EternaLucha. Mito @RafaelNadal. ¡Enhorabuena! 🙌🏼🙌🏼🙌🏼🙌🏼🙌🏼🙌🏼🙌🏼🙌🏼🙌🏼🙌🏼🙌🏼🙌🏼🙌🏼

🙌🏼🙌🏼🙌🏼🙌🏼🙌🏼🙌🏼🙌🏼🙌🏼🙌🏼🙌🏼🙌🏼🙌🏼🙌🏼

🙌🏼🙌🏼🙌🏼🙌🏼🙌🏼🙌🏼🙌🏼🙌🏼🙌🏼🙌🏼🙌🏼🙌🏼🙌🏼 https://t.co/6ZxeOMZBqn — Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) January 30, 2022