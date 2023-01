El Barcelona cerró la operación de Memphis Depay, rumbo al Atlético de Madrid, por tan sólo tres millones de euros, más otro en posibles variables, por un jugador que está tasado actualmente en 20 millones de euros según el portal especializado Transfermarkt, pese a que hasta hace no mucho era de 45 kilos. Pero el Barça no es lo único que saca de la operación , el acuerdo contempla también «una opción de compra preferente y no obligatoria por el jugador Yannick Carrasco», como aseguran en su comunicado.

Es principalmente extremo por izquierda pero ha hecho las veces de interior, carrilero e incluso lateral. También ha jugado por derecha. Actualmente está tasado en 30 millones de euros a sus 29 años de edad y tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta el verano de 2024, un año y medio más.

No es ninguna novedad que el Barça esté interesado en Yannick Carrasco. El jugador es del gusto tanto de la dirección deportiva como del propio Xavi Hernández, que encuentran en él suficientes motivos cómo para incluirle en la negociación por Memphis. El holandés deseaba salir y acaba contrato este verano por lo que cualquier operación que reportara beneficios en enero sería más positiva que dejarle más tiempo en el banquillo que sobre el césped este segundo tramo de la temporada. La posibilidad de incluir al belga en la operación era otro plus añadido.

El Barça tendrá la posibilidad de quedarse con Yannick Carrasco en el futuro con una opción de compra preferente y no obligatoria de la que se desconocen más datos. No aluden a cifras ni cuándo expira esta posibilidad que tendrá abierta el club blaugrana para reforzarse con el atacante belga, aunque según Mundo Deportivo son 20 millones el precio fijado y una fecha límite hasta final de temporada, a finales de junio. La pelota está sobre el tejado culé.

Verticalidad asegurada

Carrasco está en su segunda etapa en el Atlético de Madrid tras su marcha a China en 2018. Regresó en 2020 y lleva desde entonces en la disciplina rojiblanca. Con anterioridad, llegó a la capital en 2015, con 21 años, tras deslumbrar con el Mónaco.

Su nombre estaba encima de la mesa de negociación con Memphis ante la posibilidad de hacer un trueque con él pero esta opción no cuajó. El belga no estuvo citado para los dos últimos partidos del Atlético de Madrid, ni ante el Almería en Liga ni ante el Levante en Copa, aunque fue debido a una elongación muscular que le mantuvo de baja. En lo que va de temporada ha disputado 23 partidos con los colchoneros, siendo titular en 15 de ellos, aportando cuatro goles y dos asistencias.

Carrasco siempre ha pecado en el Atlético de Madrid de ser un futbolista especialmente irregular, al que le cuesta mantener siempre el mismo nivel, aunque es indudable que si está en un día inspirado, es uno de esos jugadores que puede resolver un partido con su velocidad y desborde. De hecho, los culés lo recordarán en un duelo directo reciente en el que su control con la espuela servía para superar a la salida de Ter Stegen y marcar desde 35 metros, con la portería vacía y dar el triunfo a los colchoneros en noviembre de 2020.

El belga puede darle mucha verticalidad al Barcelona y la posibilidad de probar con otros sistemas donde los carrileros tengan cabida. Carrasco puede actuar también como extremo, donde ahora mismo está jugando Pedri como falso extremo y dónde normalmente lo haría Ansu Fati, el jugador específico en la plantilla culé para esa demarcación.