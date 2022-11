Bagnaia es campeón del mundo de MotoGP y Rins se despide con victoria

Pecco Bagnaia se ha proclamado campeón del mundo de MotoGP tras acabar noveno y Quartararo cuarto. Ducati vuelve a conquistar el título de campeones del mundo de pilotos de la mano del piloto italiano, que sufrió de lo lindo en Valencia para cerrar el título pero lo logró. Fabio lo dio todo pero no pudo ser. La victoria fue para Álex Rins que despide a Suzuki a lo grande.

La salida no fue buena de Quartararo, perdía varias posiciones y era superado por las dos Ducati. Comenzaba la gran batalla entre Pecco y Fabio. Los dos se pelearon en pista como si no hubiera un mañana, no era para menos, el campeonato estaba en juego. El francés iba con todo y pasaba a las Ducati, pero Miller le devolvía el adelantamiento y Bagnaia se aprovechó para meterle la moto y se tocaron en la segunda vuelta.

Una aleta de la Ducati de Francesco Bagnaia salió volando, pero eso no le afectó en absoluto. La lucha estaba servida. Pese a que les separaban 23 puntos, el italiano quería cerrarlo quedando delante de su rival. La emoción reinaba en la pista. Quartararo acabó ganando la batalla contra Bagnaia y empezó a tirar hacia delante en busca de los tres primeros (Rins, Martín y Miller), directo a por la victoria.

Mientras tanto, Márquez se caía y ganaba una posición. El Diablo iba lanzando, siendo uno de los pilotos más rápidos en pista. Poco a poco fue llegando Binder a su rueda. A 10 vueltas para el final, el de KTM superaba al francés justo después de que Oliveira hiciera lo propio con Bagnaia. El italiano no quería líos e iba dejando pasar a todo el que venía por detrás, incluidas las Ducati de Marini y Bastianini.

A cinco vueltas para el final, Miller se iba al suelo y Binder pasaba a posiciones de podio. Por delante, Rins seguía al frente y quería la victoria para despedirse de Suzuki con una victoria. Y lo hizo. El español ganó seguido de Brad Binder y Jorge Martín . Por detrás entraba Quartararo cuarto y Bagnaia noveno en medio de un pasillo de fuegos artificiales, al estilo valenciano. El título se va para Italia.