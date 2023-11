ATP Finals 2023: fechas, horarios, cuadro y cuándo juega Carlos Alcaraz

Última competición oficial ATP de la temporada y última oportunidad para ver en acción, frente a frente, a los mejores tenistas del mundo antes del cierre de la persiana del tenis en este 2023. Las ATP Finals convertirán durante los próximos días a Turín en la capital del interés tenístico mundial y lo harán con Carlos Alcaraz y, sobre todo, Novak Djokovic, como grandes favoritos para convertirse en el maestro de la ATP. Aquí te contamos cuáles son los principales partidos, los horarios y el cuadro y grupos de la Copa de Maestros 2023.

El principal atractivo hablando del tenis español no puede ser otro que la presencia, la primera en su prolífica pero aún corta carrera deportiva profesional, de Carlos Alcaraz en las ATP Finals. El tenista español no pudo jugar en 2022 debido a una inoportuna lesión, cuando llegaba como número uno, y un año después podrá quitarse la espina, aunque sin las mejores sensaciones en los torneos previos. «Me siento muy bien. He venido aquí a mi 100%», confirmó pese a todo Alcaraz, que quiere vencer a todo y ganar en Turín.

El favorito indiscutible, número uno del mundo y vigente campeón es Novak Djokovic, quien lidera el Grupo Verde de competición y no se vería las caras con Carlos Alcaraz al menos hasta semifinales. El serbio es el jugador del año, en un 2023 en el que se ha confirmado como el más laureado de la historia, y quiere poner un broche de oro en las ATP Finals 2023. Además de Alcaraz y Djokovic, también participan en la Copa de Maestros de este año Daniil Medvedev, Jannik Sinner, Andrey Rublev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev y Holger Rune.

Los grupos de las ATP Finals 2023

Grupo Verde : Novak Djokovic, Holger Rune, Stefanos Tsitsipas y Jannik Sinner.

: Novak Djokovic, Holger Rune, Stefanos Tsitsipas y Jannik Sinner. Grupo Rojo: Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Andrey Rublev y Alexander Zverev.

Horarios de los partidos de las ATP Finals 2023

Todos los partidos correspondientes a las ATP Finals 2023, en lo que respecta a la fase de grupos del torneo de maestros, se disputarán en dos horarios diferenciados en la pista central del Pala Alpitour de Turín. El encuentro diurno se juega a partir de las 14:30 horas, mientras que el nocturno comenzará en torno a las 21:00 horas.

La fase de grupos comienza el domingo 12 de septiembre y durará hasta el viernes 17 de septiembre, incluido, con encuentros día sí y día no según el grupo, que harán que el Grupo Rojo, en el que se encuentra Carlos Alcaraz, dispute sus encuentros el lunes, miércoles y viernes, con el Grupo Verde jugando domingo, martes y jueves. El sábado 18 de noviembre se celebrarán las semifinales y el domingo 19 de noviembre se disputa la final de las ATP Finals 2023, que comenzará a las 19:00 horas.

Los partidos de Carlos Alcaraz en las ATP Finals 2023 y a qué hora juega

Carlos Alcaraz vs Alexander Zverev : lunes 13 de noviembre a las 14:30 horas

: lunes 13 de noviembre a las Carlos Alcaraz vs Daniil Medvedev : miércoles 15 de noviembre

: miércoles 15 de noviembre Carlos Alcaraz vs Andrey Rublev: viernes 17 de noviembre

*En caso de pasar a semifinales, Alcaraz podría disputar la primera o la segunda semifinal, en función de si clasifica como primero o segundo del Grupo Rojo.