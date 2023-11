Carlos Alcaraz llega a su 100% para luchar por las ATP Finals

Carlos Alcaraz no llega a las ATP Finals 2023 en su mejor momento de la temporada, si no más bien todo lo contrario si analizamos la racha de juego que atraviesa en los últimos torneos. Después de una labor majestuosa hasta el mes de agosto, por primera vez, el tenista murciano no ha podido colmar las expectativas, incluyendo un último enlace de competiciones en las que no ha podido pisar una final, con mal juego en los momentos decisivos. Sin embargo, jugar y, en su caso, debutar en un torneo de maestros lo puede curar todo y por ello, Alcaraz confía en que se vea su 100% esta semana en Turín.

Tal y como hicieron los ocho tenistas participantes en las ATP Finals 2023, Carlos Alcaraz atendió a los medios de comunicación en Turín, sede del torneo de maestros, y allí mostró sus sensaciones de cara a una cita en la que será candidato a pasar a semifinales desde el Grupo Rojo, en el que ha quedado encuadrado con Daniil Medvedev, Alexander Zverev y Andrey Rublev, tres tenistas muy peligrosos a los que el español deberá batir –al menos a dos– para seguir soñando con la gloria en las ATP Finals.

«Me siento muy bien. He venido aquí a mi 100%», confirmó Carlos Alcaraz en su comparecencia, en principio la última que hará antes de debutar en el torneo, el lunes, ante Alexander Zverev no antes de las 14:30 horas.

Será el partido estrella de la jornada, al que Alcaraz llegará conociendo ya los resultados de la primera batalla en el grupo contrario, el Grupo Verde, que lidera un Novak Djokovic que de batir a Holger Rune en el estreno, se asegurará el número uno del ranking ATP hasta comienzo del próximo año. «Era el objetivo. El no tenerlo ahora es algo que voy a intentar que me favorezca para no pensar en eso, sino en estar aquí, en mis primeras ATP Finals, e intentar disfrutar lo máximo posible. Para mí es un regalo, aunque me lo haya ganado. Poder compartir este torneo con los mejores del mundo», asume Carlos, quien ya con su derrota en París-Bercy declaró que no había opción de seguir luchando por el número uno.

El debut de Carlos Alcaraz como ‘maestro’

Pese a que desde mediado el año pasado Carlos Alcaraz ya sabe lo que es codearse con los mejores tenistas del planeta e incluso ocupar el número uno del ranking ATP, el tenista español hará el lunes 13 de noviembre su debut en unas ATP Finals, tras perdérselas por lesión la temporada pasada. «Me lo perdí el año pasado, no pude jugar, pero ahora estoy emocionado por debutar y hacerlo al máximo», demostró Carlos, quien si bien no llega acompañado de grandes resultados y también con alguna molestia fruto del desgaste, quiere luchar por lo máximo en Turín.

«He estado con varios dolores, sobre todo en la segunda parte del año, pero hemos ido cuidándolos al detalle, bastante bien, trabajando en ellos, y venimos físicamente muy bien, mejor de lo que creía. Así que vamos a intentar tomar esto a nuestro favor para hacerlo lo mejor posible», completó en su comparecencia Carlos Alcaraz.