El Atlético sube el nivel en el momento clave de la temporada, cuando se acercan los partidos decisivos tanto en Copa como en Champions y cuando ya se ha recuperado la tercera plaza de la Liga. Pelear por el título parece casi imposible ante la racha impecable de Real Madrid y Girona, pero está claro que los de Simeone están de dulce, con Memphis Depay y Reinildo Mandava recuperados para la causa y con suficientes argumentos en el banquillo como para ir rotando, y más con las recientes llegadas de Moldovan, Vermeeren y Moise Kean.

En su primer partido como titular en el Atlético desde que se lesionó hace once meses en el Santiago Bernabéu el mozambiqueño Reinildo Mandava completó una actuación estelar con un 100×100 de duelos aéreos ganados, un 90% de acierto al pase y siete despejes efectuados, algunos de ellos providenciales, según datos estadísticos facilitados por la cuenta @atletico_stats_. El regreso del defensor es una noticia extraordinaria para un equipo que presenta muchas fisuras atrás, con 23 goles encajados en 21 jornadas. Reinildo está llamado a ser clave en la eliminatoria de Copa ante el Athletic ejerciendo como tapón de los hermanos Williams, la más mortífera arma ofensiva de los bilbaínos.

Pero la de Reinildo no es la única buena noticia. Memhis Depay parece haber entrado en otro nivel, no ya futbolístico, que ese lo ha demostrado sobradamente en su carrera, sino físico. El holandés aguantó a buen ritmo casi una hora de partido tras haber jugado Copa el pasado jueves. Lleva dos goles seguidos y parece decidido a prestar una ayuda inestimable en este tramo de la temporada. Es un jugador con tanta calidad que estaría con toda seguridad por encima de Morata si no fuera por sus problemas musculares, pero si realmente los ha superado el internacional español va a tener ahí una dura competencia.

De todos modos va a haber espacio para todos porque en el transcurso de los próximos 30 días el Atlético deberá hacer frente nada menos que a ocho partidos: el miércoles ante el Rayo el aplazado por la Supercopa, el domingo el derbi ante el Real Madrid, el miércoles siguiente la ida de semifinales de Copa ante el Athletic y, a partir de ahí, el once de febrero ante el Sevilla, el 17 ante Las Palmas, el 20 la ida de octavos de final de la Champions ante el Inter, el 25 ante el Almería y, para culminar el mes, el último día de este febrero bisiesto se jugará en San Mamés su pase a la final de la Copa. Le esperan emociones fuertes al equipo, pero parece estar preparado para afrontar el reto.