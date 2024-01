Memphis y Correa meten al Atlético en semifinales en un partido atascado en el que los cambios de Simeone resultaron clave porque el holandés marcó a pase del argentino en lo que estaban siendo en ese momento los peores momentos del equipo. Noche desafortunada de Griezmann, que falló un penalti, le anularon un gol y acabó siendo sustituido ante la sorpresa general. Sergio Ramos tuvo el empate a los 84 minutos tras un saque de esquina, pero erró a bocajarro en el área pequeña. El choque finalizó al borde del infarto cuando en el minuto 95 Gil Manzano dio marcha atrás, a instancias de Hernández Hernández en el VAR, a un penalti que había señalado de Pablo Barrios.

El partido arrancó adormecido e indolente. El Atlético no tuvo nada que ver con el equipo de la anterior eliminatoria ante el Real Madrid y el Sevilla, que venía de víctima propiciatoria tras los cinco goles encajados en Girona el pasado fin de semana, se encontró con un escenario que no esperaba, y que pronto se le puso poner de cara cuando un pase prohibido de Giménez estuvo a punto de llegarle a Ocampos en el corazón del área. No pasó nada porque el delantero argentino reaccionó tarde, pero la cara de Simeone en el banquillo era un poema. No le estaba gustando lo que veía.

La noche se movía en la más absoluta mediocridad y la mejor prueba llegó a los 25 minutos. Nahuel combinó con Griezmann y Marcao derribó al argentino en el área. Penalti clarísimo señalado por Gil Manzano y oportunidad de oro para abrir un partido atascado, pero el delantero francés resbaló en el momento de disparar el máximo castigo y mandó el balón a las nubes ante la incredulidad de la grada y del banquillo, consciente de lo que acababa de desperdiciar.

El error de Antoine no empeoró al Atlético, que subió un punto su presión y tuvo un par de llegadas interesantes, ambas a cargo de Morata, pero en la primera su cabezazo se fue fuera y en la segunda no puso superar a Sergio Ramos. El Sevilla dio un paso hacia atrás para protegerse y buscar espacio al contragolpe. Pedrosa aprovechó un error de Nahuel para pisar el área con peligro a los 37 minutos, pero su pase al punto de penalti no encontró rematador en la llegada más clara de los hispalenses en un primer tiempo que se consumió sin que hubiera habido ni un solo disparo entre los tres palos en ninguna de las dos porterías.

Una chilena fantástica de Griezmann en el área pequeña fue el inicio de las hostilidades en la segunda parte. El Atlético salió decidido a resolver el partido cuanto antes, pero el Sevilla siguió firme atrás obligando a Simeone a mover pieza. Pablo Barrios y Marcos Llorente relevaron a Nahuel y Saúl a los diez minutos de la reanudación en busca de mayor mordiente en un ataque que seguía adormecido. Griezmann marcó un golazo de remate cruzado a los 59 minutos, pero estaba en fuera de juego por un pelo. Definitivamente la noche no estaba siendo propicia para el francés.

Convertido ya en dominador absoluto del partido, el Atlético apostó por el riesgo para solucionar la eliminatoria, pero mientras Memphis y Correa esperaban en la banda para ingresar al campo el Sevilla mostró las garras en un rechace que le cayó en el área a Marcao, pero por suerte para los rojiblancos su disparo fue al centro, justo donde estaba Oblak. El estadio, que había contenido la respiración, recobró el aliento, aunque de inmediato volvió a perderlo cuando comprobó con estupor como Simeone, contra todo pronóstico, mandaba al banquillo a Griezmann y Morata, los máximos goleadores del equipo. El holandés marcó nada más salir, pero también esta vez era fuera de juego.

La salida de Griezmann desconcertó al Atlético y permitió al Sevilla levantar la cabeza. Koke estuvo providencial para cortar un pase de Rakitic a Ocampos. Todo pintaba de color de hormiga cuando, de repente, el partido le dio la razón a Simeone en los cambios. Correa apareció en el área para deshacerse de Marcao y regalarle el gol a Memphis, que metió la puntera e hizo saltar al estadio en pleno. El 1-0.

Con poco tiempo por delante el Sevilla se tiró a zafarrancho con Rafa Mir acompañando a Ocampos. Tuvo el empate a los 84 minutos, pero Sergio Ramos, tras un córner, remató fuera a bocajarro. También Lino estuvo a un paso del 2-0, pero no estuvo acertado ante la meta. El que estuvo a punto de provocar un drama fue Pablo Barrios, que a los 95 minutos se puso a driblar, perdió el balón y se tiró a recuperarlo con tanto peligro que llevó a Gil Manzano a señalar penalti. Por suerte para el Atlético Hernández Hernández estuvo al quite en el VAR y le indicó al árbitro que fuera al monitor para comprobar que el jugador rojiblanco había tocado primero el balón.