Atlético-Girona: última oportunidad para pelear el tercer puesto

El Atlético encara este mediodía su última oportunidad para pelear por el tercer puesto, un escalón del que nunca ha bajado desde la temporada 12-13. Es decir, desde que Simeone dirige al equipo en un curso completo. El Girona, que llega al Metropolitano a siete puntos de distancia, está también en la pugna por el subcampeonato y quiere asegurar la primera participación en Champions de su historia, además de romper su peor racha de la temporada fuera de casa. Cuatro derrotas consecutivas lleva el equipo de Míchel lejos de Montilivi, donde se muestra intratable. Hoy se encontrará a un Atlético al límite físicamente que seguramente va a introducir modificaciones importantes en el once, pero que también está obligado a la victoria si no quiere no sólo decirle adiós al podio de la Liga, sino volver a caer también por debajo de posiciones Champions según cual sea el resultado del Athletic-Villarreal del domingo.

Es la cuarta visita en Liga del Girona a territorio rojiblanco. Hasta ahora su saldo es de dos derrotas y un empate en 2018, por cierto también con De Burgos Bengoetxea a los mandos. Pese a que los catalanes irán a por la victoria, lo cierto es que la igualada también les dejaría contentos porque mantendrían a más de dos partidos de distancia al Atlético, al que además también ganarían el golaverage ya que se impusieron 3-2 in extremis en la primera vuelta, en un encuentro en el que no sirvieron de nada los tres goles de Álvaro Morata. Eran otros tiempos para el delantero madrileño, muy señalado ahora tras una racha infernal de un solo tanto en las 14 últimas jornadas. Por cierto que en el otro bando la presencia de Artem Dobvyk en el ataque gerundense va a provocar curiosidad en la grada, consciente de que es un jugador que está en el radar rojiblanco.

Es difícil acertar el once de Simeone porque lleva un par de días ensayando alternativas diferentes. Su último movimiento afecta precisamente a Morata, que pasaría al banquillo para hacerle sitio a Correa porque con Memphis, lesionado, no se puede contar. El Cholo planea también cambios en defensa, donde parece que volverán Savic y Hermoso, éste ya recuperado de su lesión, mientras que en medio campo es tan segura la presencia de Lino, que por tarjetas no podrá jugar el martes en Dortmund, como la baja de Barrios, que deberá descansar por acumulación de amonestaciones.

Pita De Burgos Bengoetxea, con el que el Atlético lleva dos victorias y un empate esta temporada, y que ya en el pasado ha dirigido dos veces este partido, uno en cada campo. En ambas ocasiones el choque acabó con empate a uno. Eso sí, si hay cierta tranquilidad con el árbitro de campo, cuando se trata del VAR cunde el pánico porque por ahí andará César Soto Grado, uno de los sospechosos habituales cuando del Atlético se trata.

Alineaciones probables

Atlético: Oblak; Molina, Savic, Hermoso, Reinildo, Lino; Koke, Saúl, De Paul; Griezmann y Correa.

Girona: Gazzaniga, Yan Couto, Eric García, Blind, Miguel Gutiérrez, David López, Aleix García, Yangel Herrera, Portu, Savio y Dobvyk.

Árbitros: De Burgos Bengoetxea (campo) y Soto Grado (VAR).

Estadio: Metropolitano, 14.00 horas.