El Atlético se desangra en defensa. Es una evidencia que se hizo patente ayer en Cornellà Prat, pero que ha sido la tónica general de la temporada. Con 30 goles encajados ésta es la segunda peor marca de la era del Cholo tras los 41 recibidos en el pasado curso. Reforzar la zaga es el objetivo prioritario de la dirección deportiva. Además del turco Soyuncu llegará un nuevo defensa central, así como un lateral izquierdo y un portero suplente.

Giménez y Hermoso. Esos son los dos centrales con los que el Atlético cuenta de cara a la anterior temporada. El experimento de Witsel ha resultado ser un completo fracaso, Savic entrará en su último año de contrato saltando de lesión en lesión y nadie sabe en qué condiciones volverá Reinildo tras la rotura de ligamentos cruzados que sufrió en el Bernabéu, pero no se le espera hasta octubre. El turco Soyuncu ya está fichado, pero no será suficiente. El equipo necesita otro retoque más, eso sin hablar de la necesidad que presenta en el lateral izquierdo, donde ya no se cuenta con Reguilón, y de la evidencia de que el croata Grbic no puede ser el suplente de Oblak porque no le da el nivel.

Defensas y un buen delantero centro. Ésta es la carta de los Reyes Magos que Simeone le ha dirigido a Andrea Berta de cara a la próxima temporada. El entrenador tiene claro lo que quiere, pero el club debe poder satisfacer económicamente sus deseos. Tal y como adelantó OKDIARIO, el objetivo número uno es el lateral del Girona Arnau Martínez, con el que el Cholo pretende matar dos pájaros de un tiro, ya que está convencido de que le puede convertir en un gran central, pero además sería el sustituto de Nahuel cuando el argentino no estuviera disponible. El club lleva meses negociando su fichaje, pero aún no hay fumata blanca.

De hecho, ya hay un central fichado, aunque el club no lo haya hecho oficial. Se trata del uruguayo de 21 años Santiago Mouriño, que firmó contrato la pasada semana en Madrid. No se sabe si hará la pretemporada con el primer equipo o si se irá directamente cedido -el Zaragoza ya ha mostrado interés-, pero en cualquier caso Simeone no cuenta con él para el próximo curso.

«Últimamente necesitamos muchos goles para estar tranquilos», ironizó ayer el Cholo en la sala de prensa en una frase que tenía más de mensaje que de queja. El técnico sabe por dónde cojea el equipo y es consciente de que debe volver a ser fuerte defensivamente para pelar por objetivos importantes la próxima temporada. El Espanyol se convirtió ayer en el primer rival en once años y medio que le remonta tres goles. «Hubo una desconexión total, nos puede pasar otra vez», admitió el capitán Koke tras el partido, pero no es suficiente con buenas intenciones. La remodelación de la defensa es uno de los primeros mandamientos del próximo mercado de fichajes.