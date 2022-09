Atlético-Celta: la Liga es la vida

En el intervalo entre las dos primeras jornadas de Champions llega el Celta al Metropolitano en un partido trampa. El Atlético necesita ganar para que no se le escapen Real Madrid y Barcelona, pero su mirada está puesta en el choque del martes en Leverkusen. Simeone ensayó ayer con un once experimental, pero el entrenador argentino ha tenido siempre claro cuál es la prioridad: «La Liga es lo que nos da la vida», ha repetido en muchas ocasiones. Hoy no será una excepción.

Vuelve Cunha a la convocatoria, de la que se cae Giménez, víctima de nuevo de sus eternos problemas musculares. Con Savic todavía en el dique seco a Simeone no le queda otra que tirar de Felipe y Hermoso, que relevaría a un Reinildo al que el entrenador parece querer dar descanso, aunque el mozambiqueño no muestra ningún signo de cansancio. Por delante de ellos, con relación a los habituales, se caen Llorente, Koke, Carrasco y Joao. Parece mucho cambio, pero quizás sea cierto que el Cholo planea rotaciones.

Nunca ha ganado el Celta en el Metropolitano desde que Simeone es entrenador rojiblanco, aunque sí que ha arrancado algún empate incómodo, los dos más recientes en sus tres últimas visitas. Las estadísticas favorecen al Atlético, pero los gallegos llegan en un buen momento de forma, con Iago Aspas marcando goles pese a sus 35 años. Al internacional le han buscado esta temporada dos buenos socios con Strand Larsen y Carles Pérez, lo que garantiza una noche extra de trabajo a la defensa colchonera.

La duda es saber si Simeone llevará a cabo la revolución que insinuó en el último entrenamiento o si recurrirá a sus pretorianos habituales. Todo dependerá de la lista de prioridades del argentino, aunque si atendemos a su filosofía del «partido a partido» parece claro que va a intentar proteger a toda costa los tres puntos que se ponen esta noche en juego en el Metropolitano.

«Tenemos que conseguir que la gente se enganche al equipo», dijo ayer Simeone en la rueda de prensa previa al partido, en la que alabó la capacidad de sacrificio de Hermoso, que «con la llegada de Reinildo tuvo una fuerte competencia y tuvo que esperar su oportunidad, pero está trabajando muy bien».

Mientras, Eduardo Coudet, que confirmó la baja de Óscar Rodríguez, dejó claro ante los medios que juegue quien juegue el Atlético es siempre peligroso: «Tiene una plantilla muy rica, de muchísima jerarquía y un entrenador de los mejores del mundo. La diferencia la termina haciendo la jerarquía de los jugadores que tiene, muchos de ellos buenísimos. Más allá de los intérpretes, tiene un equipazo».

Pita Hernández Hernández, que fue el mismo del Atlético 2 Celta 0 de la pasada temporada. Ha dirigido en 21 ocasiones a los rojiblancos y sólo han perdido en dos, la última el curso más reciente en Granada. Al Celta tampoco se le da mal: nueve victorias, tres empates y sólo seis derrotas con el árbitro canario, al que los dos equipos verán esta noche por primera vez en esta Liga 22-23. Tras la experiencia de Soto Grado y Jaime Latre en San Sebastián no hay ni un solo aficionado rojiblanco que no esté con la mosca tras la oreja.

Alineaciones probables:

Atlético: Oblak, Nahuel, Felipe, Witsel, Hermoso, Saúl, De Paul, Kondogbia, Lemar, Correa y Morata.

Celta: Marchesin, Hugo Mallo, Aidoo, Núñez, Galán, Tapia, Beltrán, Cervi, Carles Pérez, Strand Larsen y Aspas.

Árbitros: Hernández Hernández (campo) y González González (VAR).

Estadio: Metropolitano, 21.00h.