El Atlético activa el modo Champions y ya piensa en Praga porque el martes a las 18.45 enfrenta un partido clave ante el Sparta, un rival que arrancó bien la temporada, pero que lleva sin ganar desde el 30 de octubre y ha bajado hasta la cuarta posición en su Liga. Simeone, consciente de lo mucho que está en juego, tirará de todos los titulares para salir del Epet Arena con los tres puntos bajo el brazo.

El Sparta entró en la fase de grupos de la Champions tras eliminar al Malmoe sueco y comenzó a lo grande con una goleada 3-0 al Salzburgo y un sorprendente empate en Alemania ante el Stuttgart. Sin embargo poco a poco empezó a flaquear y el City de Guardiola le clavó cinco veces los dientes en el Ettihad. Tras su última derrota en casa ante el sorprendente Brest ha bajado a la vigesimosexta posición, con dos puntos menos que el Atlético.

Volver de Praga con los tres puntos le deja a los de Simeone expedito el camino hacia la clasificación porque sumaría nueve a falta de tres jornadas. De hecho, el equipo estaría incluso en disposición de pelear una de las ocho primeras posiciones, aunque para eso está obligado a ganarlo prácticamente todo (le quedarán después el Slovan de Bratislava, el Bayer Leverkusen y el Salzburgo). Estamos sin duda ante una jornada decisiva.

El Cholo no escatimará recursos y recurrirá a sus pretorianos para sacar adelante el partido. Giménez, De Paul, Gallagher, Giuliano y por supuesto Julián Álvarez volverán a ser de la partida y se espera mucho de ellos. Un posible once podría ser el formado por Oblak, Giuliano, Azpilicueta, Giménez, Lenglet, Lino, Barrios, De Paul, Gallagher, Julián Álvarez y Griezmann, aunque por ahí caben muchas combinaciones y no hay que descartar que, al igual que sucedió en la primera parte ante el Alavés, el equipo vuelva al 4-4-2, lo que dejaría fuera del once a Azpilicueta para dar entrada a Marcos Llorente en el lateral derecho.

Con cinco victorias a sus espaldas, tras la conseguida ayer in extremis ante el Alavés, el Atlético está ante su mejor momento de la temporada. Sin embargo la línea que separa el éxito del fracaso es muy frágil y Simeone es absolutamente consciente de la importancia decisiva de sumar los tres puntos en Praga. Luego ya tocará pensar en el Valladolid, el siguiente rival que se enfrentarán esta semana los rojiblancos, que también conocerán su siguiente parada en la Copa del Rey porque el sorteo se efectuará este próximo miércoles.