Mucho se ha hablado y escrito de la boda de Jesé Rodríguez y Aurah Ruiz, y lo que queda… Ahora, el comentado enlace vuelve a ser noticia por la estratosférica cifra que habrían pagado por el enlace. El flamante fichaje del Ankaragücü y la influencer no escatimaron en gastos para celebrar un día de ensueño, y según el diario La Provincia la factura supera los 600.000 euros.

El evento se inició en el Perchel Beach Club de David Silva con la ceremonia, y más tarde concluyó en el Lopesan Baobab Resort con la cena, la fiesta y la exhibición pirotécnica. Todo ello les habría costado más de 600.000 euros, demostrando de nuevo que a Jesé no le importa mantener su alto tren de vida pese a que su carrera como profesional esté en claro declive.

Al enlace acudieron en total 150 invitados, que incluso tuvieron el placer de disfrutar en directo del artista de reguetón Dalex, que llegó desde Valencia en un avión privado a gastos pagados además de cobrar su caché. “No habrá otro acontecimiento de esa envergadura”, cuentan desde el Lopesan Baobab Resort, sorprendidos incluso por la repercusión que ha tenido la boda en los medios de comunicación.

Pero la cosa no queda ahí. El ya ex jugador de Las Palmas quiso hacer un regalo de bodas a su mujer, a la que entregó un Mercedes AMG GLE SUV que ronda los 160.000 euros en el mercado. Queda claro que a Jesé Rodríguez no le importa gastar estas cantidades de dinero, sobre todo si es en Aurah Ruiz o en su boda con la influencer, con la que se reconcilió tras años separados y ahora ha pasado por el altar.