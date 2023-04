Aston Martin se la juega a Fernando Alonso y confirma lo que todo el mundo pensaba

Fernando Alonso está nuevamente en boca de todos y no por sus logros dentro de la Fórmula 1. El piloto asturiano anunció hace varias semanas la ruptura con su pareja Andrea Schlager y desde entonces no cesan los rumores sobre un posible romance con Taylor Swift. Ahora, en la previa al Gran Premio de Bakú, su escudería se la ha jugado a través de las redes sociales con una publicación que va a dar mucho de qué hablar.

«¡Es bueno estar Bakú!», comienza la escudería británica. «Prepárate para sentir un fin de semana lleno de acción en las calles de Bakú, con las emociones intensas en la primera carrera al sprint de esta temporada y un formato completamente nuevo», decía el anuncio de publicidad sobre una cerveza sin alcohol.

Hasta ahí todo en orden y nada raro. Pero lo realmente llamativo es la imagen que acompaña al anuncio. En esta se puede ver un dibujo en el que aparece Fernando Alonso tomándose dicha cerveza junto a una mujer con el pelo rubio, dejando rienda suelta a la imaginación. ¿Se refieren a Taylor Swift?

Son varios los usuarios que están atando cabos en las redes sociales para relacionar al piloto de Aston Martin y la famosa artista estadounidense. Por el momento no se les ha visto juntos ni han confirmado ni desmentido estos rumores que copan las portadas desde inicios de semana. Lo único que se sabe al respecto es que la ruptura de Alonso y Andrea Schlager coincidió en el tiempo con la separación de Taylor Swift y el actor Joe Alwyn, que rompieron unos días más tarde.

Por otro lado, la famosa cantante y empresaria tiene 33 años, curiosamente coincidiendo con la famosa y viral cifra que envuelve al fenómeno Fernando Alonso en redes sociales en torno a su próxima victoria en la Fórmula 1.

It's good to be Baku! 🇦🇿

Prepare to #FeelThePassionInside a weekend full of action on the streets of Baku, complete with the heightened thrills of this season's first Sprint Race and an all-new format.

Peroni Nastro Azzurro 0.0% pic.twitter.com/78fdb1cjgt

— Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) April 27, 2023