Aston Martin irrumpe con cinco mejoras en Spa: alerón nuevo para Alonso con el sello de Newey

Aston Martin no se detiene y como bien avanzó Fernando Alonso en la conclusión del Gran Premio de Austria, su equipo no sólo iba a llevar mejoras a Silverstone, sino también a Spa. La escudería británica ha incorporado un alerón delantero completamente nuevo en el monoplaza del piloto español y un ala trasera «específica para el circuito», aunque no deja de ser una declaración de intenciones que además lleva el sello de Adrian Newey.

El ingeniero, capaz de detectar hasta detalles invisibles para cualquier mirada, se fijó en el alerón dominador de McLaren en forma de V y este fin de semana para el GP de Bélgica Aston Martin luce uno muy similar. En total, son cinco las mejoras que Alonso probará en esta cita al sprint, por lo cual sólo habrá una sesión de entrenamientos (este viernes a las 12:30 horas) y podrá hacerlo también en el shootout (16:30) o directamente en la carrera corta (sábado a las 12:00).

Habrá que esperar a los distintos envites para comprobar el funcionamiento de las actualizaciones, pero la realidad es que Aston Martin ha acudido a una de las últimas llamadas de llevar mejoras a un circuito, en este caso al icónico Spa. Las modificaciones en los alerones y ese delantero totalmente renovado van enfocadas a coger más velocidad en un trazado lleno de curvas, con una de las catedrales de la Fórmula 1 como es el pronunciado giro de Eau Rouge.

La próxima semana el Mundial de 2025 se despedirá por vacaciones de verano y las fábricas cerrarán y de esa forma el equipo con sede en Silverstone tenía que elegir entre montar el tercer paquete del año en Bélgica y tener dos Grandes Premios, con Hungría, para testarlos en pista o incorporarlas directamente en Budapest al filo del parón. A la vuelta, sólo quedarán diez carreras.

Alonso, cauto con las mejoras de Aston Martin

Pese a ser conocedor de las novedades que Aston Martin presentaría este fin de semana, Alonso se mostró cauto en la rueda de prensa de pilotos posterior al GP de Bélgica. El asturiano hizo hincapié en que luchar con los cuatro de arriba va a estar muy complicado y que el gran aliciente desde ahora hasta el final en Abu Dabi estará en la guerra de la zona media. Recordemos que Nico Hulkenberg hizo podio en Silverstone con un Sauber.

«Desde Imola probablemente con el paquete que introdujimos somos un poco más competitivos. Estamos al borde de la Q3 y de los puntos todos los fines de semana y espero que podamos mantener esa inercia», avanzó Alonso, que aseguró que «la prioridad» con las mejoras «es entenderlas», pero «es difícil en un fin de semana de sprint con sólo unos libres».

«La climatología tampoco nos ayuda, así que la primera prioridad es entenderlas y conseguir puntos si se puede. Pero en cuanto al rendimiento del coche, creo que entender esas nuevas piezas va a ser la dificultad y la prioridad. El equipo está intentando traer mejoras cuando estén listas. Y quizás esto se planeara para Budapest, pero han conseguido traerlo un poco antes. Tenemos una oportunidad de probarlo aquí y no hay ninguna garantía de que vayamos a competir con ellas. Pero aun así le doy la bienvenida a este empujón, a ver si lo podemos probar adecuadamente y si nos sentimos mejor después del fin de semana. La verdad es que no me preocupa», afirmó el asturiano.