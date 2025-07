Fernando Alonso atiza a Aston Martin: «Me gustaría parar en la misma vuelta que los demás en días así»

Fernando Alonso analizó extensamente la carrera de este domingo en el Gran Premio de Gran Bretaña, de la que no sale nada contento por el noveno puesto cuando podía haber pescado mucho más. El piloto español considera que Aston Martin falló en la estrategia, ya que «la primera parada fue dos o tres vueltas muy tarde» y «la segunda dos o tres vueltas muy temprano», lo cual le condenó en la lucha por el «podio».

«La carrera ha sido complicada y difícil de leer. Muy resbaladizo el suelo cuando teníamos las intermedias, luego llegó ese chaparrón grande con el coche de seguridad. La visibilidad se puso fea ahí, no veíamos nada y luego al final cuando pusimos las de seco también sólo veía un carril como en todas las carreras que pasas de inter a seco. Una carrera difícil de ejecutar y para nosotros una oportunidad perdida. No estoy contento lógicamente, salíamos séptimos, acabo noveno… Hemos ejecutado mal algo. Tengo que ver la carrera», comenzó un Alonso muy disgustado después de la duodécima prueba del Mundial de Fórmula 1 2025.

«Perdí 25 segundos en tres vueltas. Ha sido tres o cuatro vueltas más temprano de lo que tenía que haber sido. El equipo te llama a boxes, tiene más datos que tú, todos los tiempos por vuelta que se están haciendo, las temperaturas de los neumáticos, creían que estaban bajando, las vueltas del año pasado… Saben la evolución y cuándo es el momento de parar y decidieron que ese era el momento y han sido 25 segundos. La primera parada tiene más excusa porque íbamos Hamilton, Russell, Gasly y yo, íbamos de quinto a octavo ese grupo de coches y es difícil tomar riesgo cuando estás quinto, sexto o séptimo. Es muy fácil cuanto estás el 16º, puedes tomar riesgos porque no te cambia nada. Sí que también paramos muy tarde y digo que es más entendible porque paramos todos al mismo tiempo, todos nos equivocamos en ese grupo y salimos detrás de Esteban, Nico, Lance… La primera parada fue dos o tres vueltas muy tarde, la segunda dos o tres vueltas muy temprano y eso suma a que puedas acabar en el podio saliendo el 18º, Nico, o noveno saliendo séptimo como nosotros. Una carrera desde ese punto de vista decepcionante. Así son las carreras», analizó de forma extensa.

«Dije ‘yo voy a parar cuando pare Lance’ porque en este tipo de situaciones suele acertar más su grupo de ingenieros. Por eso a veces me resulta difícil de entender porque tenemos otro coche que nos está dando información y si el otro coche está hasta tercera posición no sé cómo desde este lado del garaje no cogemos información. Lo tenemos en casa. A veces la estrategia te sale bien, otras mal. Cogemos dos puntos y nos vamos a casa», dijo en DAZN.

Alonso, contento con las mejoras

«Ha sido un paso adelante. El coche se sentía un poco mejor, los datos demuestran que en algunas partes del circuito tenemos mejora, en otras es más difícil verlo. Es un pequeñísimo paquete de mejoras, pero siempre es bienvenido. Tal y como estaba la parrilla que en dos décimas hay cinco o seis coches, si es media décima o una lo cogemos y también demuestra que el equipo no para de empujar. No estamos contentos de estar en el medio de la parrilla y queremos estar cerca de los top 10 de aquí a final de año», aseguró.

«Tenía degradación, creo que Lance también. Empujamos mucho al inicio también. Yo por salir tan atrás, intentar recuperar, abusé del neumático en las primeras vueltas y al final me adelantó Albon. De octavo a noveno no cambia mucho. La primera resalida no la hubiese hecho, hubo un coche de seguridad inmediato. Sabía que iba a haberlo porque era obvio que iba a haber otro accidente. Habría atrasado la resalida. He disfrutado conduciendo, las condiciones adversas hace que sea muy divertida.

«Te mantiene alerta de no salirte y todo, pero cuando hay estas condiciones y Leclerc está atrás, Antonelli y no consigues aprovechar estas oportunidades que pasan esporádicamente durante el año te deja mal sabor de boca. Hay que disfrutar de lo que queda de día, volver a casa y pensar en la próxima. Sí que me gustaría un día que haya estas condiciones cambiantes poder parar en la vuelta que paran los demás», añadió.

Newey pasa de 2025

Sobre Adrian Newey, presente durante el fin de semana en el circuito de Silverstone, Alonso dijo que «está trabajando, implicado y muy motivado». «Sí es cierto que el coche de este año no le parece interesar. Siempre que le hemos hecho alguna pregunta coge y se va a otra oficina. Está con el modo 2026».