Aston Martin se hunde en Las Vegas: Alonso y Stroll caen eliminados en la Q1

Aston Martin no tiene defensa y su hundimiento en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 pone la guinda a unos meses de bandazos sin rumbo fijo que no les han llevado a lograr ningún tipo de mejoría en esta recta final de Mundial. En la antepenúltima clasificación del año, ninguno de sus dos pilotos pudo pasar de la Q1 con un coche difícil de conducir, que no se adaptó a las condiciones de frío del circuito estadounidense y que rebotaba sobremanera, poniendo en peligro el estado de Fernando Alonso, que ya acabó con severos problemas de espalda en Brasil, y de Lance Stroll.

Por un lado, el asturiano hizo una buena primera vuelta que estuvo cerca de servirle para pasar de la Q1, pero la mejora de la pista y un segundo giro abortado le impidieron remar hacia la siguiente ronda, por lo que saldrá decimoséptimo por detrás del Red Bull de Checo Pérez. Y, por otro, el canadiense apenas pudo realizar un intento a la desesperada tras su fallo de motor en el tramo final de los Libres 3. Una carrera a contrarreloj de Aston Martin en el garaje le concedieron una bala, pero resultó totalmente fallida y saldrá este domingo desde la última posición.