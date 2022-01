Rafa Nadal ya es el mejor tenista de la historia. El español obró el milagro y remontó a Medvedev para sumar su grande número 21 en el Open de Australia 2022. Con esta victoria se consagra como el mejor de todos los tiempos y supera a Federer y Djokovic, que están con 20 títulos.

A sus 35 años, el número cinco del mundo sigue haciendo historia y dando lecciones de superación. Hace unas semanas no sabía si podría disputar el Open de Australia pero trabajó duro para poder acudir a la gran cita, ni siquiera el Covid logró trastocar los planes de su calendario. Todos estos problemas han desembocado en su victoria más épica ante el número 2 del mundo.

Tras conquistar su decimotercer Roland Garros en el pasado año 2020, el pupilo de Carlos Moyá igualaba a Federer en lo alto de la tabla con 20 Grand Slams. El año pasado veían como Djokovic les igualaba en el primer puesto después de ganar Australia, Roland Garros y Wimbledon.

A día de hoy la carrera por ser el mejor de la historia está liderada por Rafa Nadal que acumula 13 Roland Garros, 4 US Open, 2 Open de Australia y 2 Wimbledon). Roger Federer tiene 20 grandes (8 Wimbledon, 6 Open de Australia, 5 US Open y 1 Roland Garros) y el palmarés de Novak Djokovic contempla otros 20 ( 9 Open de Australia, 6 Wimbledon, 3 US Open y 2 Roland Garros). La próxima cita será en Roland Garros del 22 de mayo al 5 de junio.