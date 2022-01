Rafael Nadal compareció a pie de pista al término de las semifinales del Open de Australia. El tenista español se congratuló por acceder al encuentro por el título en Melbourne tras vencer a Matteo Berrettini y fue prudente con respecto a sus opciones de conquistar el que sería el vigésimo primer Grand Slam de su carrera, que le convertiría en el mejor tenista de la historia. Sin embargo, lo que más valora Nadal es sentirse «vivo» tras unos meses muy duros en los que ni siquiera sabía si iba a volver a jugar al tenis.

«Todo, para ser honestos. Para la gente de fuera es complicado de creer, pero la gente que ha estado conmigo día a día los últimos seis meses entenderán por qué era complicado jugar a este nivel. Me siento un afortunado, he tenido una gran actitud, me siento de nuevo vivo, con un gran espíritu. Estoy disfrutando, realmente. No tengo mucha presión ahora mismo, estoy disfrutando cada momento y espero tener una oportunidad», afirmó, al ser preguntado por lo que más le ha sorprendido en su regreso.

El análisis del partido de Nadal separa los dos primeros sets del sufrimiento posterior al que le sometió Berrettini. «Empecé el partido jugando bien, los dos primeros sets fueron los mejores en mucho tiempo. Sé lo bueno que es Matteo, es muy peligroso. En el tercero, él empezó a meter sus tiros, jugó un passing increíble en la línea. Tuvimos que sufrir, que luchar, era la única manera de llegar donde he llegado hoy. Significa muchísimo para mí».

«Hizo final en Wimbledon, semis aquí, está jugando mejor y mejor. Le deseo lo mejor, es un buen chico», completó, sobre el tenista italiano, tras un partido de gran respeto entre ambos sobre la pista.

Nadal acabó cansado y descompuesto ante Shapovalov, pero su recuperación, meteórica, fue clave para estar a tope en semifinales. «Para ser honestos, el día después en la mañana me sorprendí porque me sentí mucho mejor de lo que esperaba. Hice algo de ejercicio, sólo 15 minutos de pista y ayer ya una hora y media. A veces dos días es demasiado de descanso, pero me ha venido bien. Sabía que hoy iba a tener un reto importante».

«Todo el mundo sabe que soy más jugador de outdoor que de indoor pero el estadio es impresionante, así es más ruidoso todavía. Sabía antes del partido que iba a ser con el techo cerrado, da igual si cubrían la pista, hace un mes y medio no sabía si iba a volver a jugar al tenis», añadió, con respecto al hecho de jugar bajo techo las semifinales.

«Para mí, todo se centra en el Open de Australia, en nada más. Como dije, años atrás he sido un poco desafortunado con lesiones, he tenido finales increíbles, gané en 2009 y tener una opción en 2022. Voy a tratar de dar mi mejor versión el domingo», finalizó Rafa, que no quiere pensar en el hecho de convertirse en el tenista con más Grand Slam de la historia si vence en la final.