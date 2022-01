Rafa Nadal se dejó el alma por entrar a las semifinales del Abierto de Australia ganando en cinco sets al canadiense Denis Shapovalov en uno de los partidos más duros de su carrera. El balear sufrió una deshidratación durante la disputa del encuentro que le obligó a medicarse en la cuarta manga. Los gestos de dolor del ganador de 20 Grand Slams eran evidentes.

Ahora su entrenador, Carlos Moyá, explicó que Rafa Nadal perdió «cuatro kilos» durante la disputa del encuentro bajando de sus habituales 85 kilos a 81. «La deshidratación fue grande. Suele sufrir en esas condiciones. Había hecho todas las cosas bien, pero lo que no esperábamos es que iba a ocurrir a la hora y media de juego», dijo.

Rafa Nadal se tomó este miércoles de descanso antes de afrontar el viernes la semifinal contra Matteo Berrettini. No en vano, el mejor deportista español de todos los tiempos no salió ni a pelotear un rato como síntoma inequívoco de su agotamiento y apenas se dedicó a pasear un rato por Melbourne mientras recupera peso e hidratación.

«Se recupera pronto de un golpe de calor. No he estado con él esta mañana pero imagino que habrá tenido días mejores. La clave es que va a tener un día extra que nos va a venir de perlas porque jugará el viernes. Ni en el escenario más optimista nos veíamos en semifinales, pero Nadal siempre vuelve y siempre va a dar guerra. Tienes la carta de que es Rafa», añadió Moyá.

Además, el técnico no pudo esquivar la pregunta de convertirse en el mejor tenista de todo los tiempo. «Obviamente se sueña pero no se habla. El 21 no lo hablamos, sabemos que está ahí y la presión existe, la manera de afrontarlo es no darle importancia. Se hablará si se consigue a partir del domingo», zanjó en un entrevista con Cope.