Denis Shapovalov fue víctima de Rafael Nadal y de sus propio carácter en los cuartos de final del Open de Australia. El talentoso tenista canadiense, que cedió ante Rafa en cinco sets, dio la nota en el partido al protestar airadamente y tachar de «corrupto» al juez de silla del choque, Carlos Bernardes, y no contento con ello aseguró en rueda de prensa que el español recibe trato de favor por parte de los árbitros en los tiempos entre punto y punto. Nadal, mucho más calmado, aseguró no tenerle en cuenta las palabras a Denis, pero sí afirmó que el joven se había equivocado.

«Me equivoqué al decir que son corruptos, pero me quedo con mi versión. Es injusto ver las veces que Rafa se sale con la suya en esto. Por supuesto que le digo algo al juez porque estoy listo para sacar y el reloj se acerca al final», comenzó Shapovalov en su comparecencia, producida tras la dolorosa derrota ante Nadal en la Rod Laver Arena, después de más de cuatro horas de encuentro.

«Claro que recibe trato preferente, se toma mucho tiempo entre puntos y sets, por eso tardamos tanto. ¿Cómo puedes recibir atención médica e ir al baño en el mismo descanso?», añadió, sin tapujos y cuestionando si Nadal había actuado de forma lícita en el encuentro, cuando pidió al médico por problemas estomacales durante el cuarto set.

Rafa, que también compareció ante los medios en sala de prensa y celebró su acceso a semifinales, fue también claro a la hora de hablar de Shapovalov y lo sucedido. «Sabía que me tomé un poco más de tiempo al final del primer set. Normalmente te dan un poco más de tiempo y me tomé 30 segundos más. Creo que lo necesitaba y el árbitro actúo correctamente. Yo cumplo las reglas. Creo que él se ha equivocado al protestar. Entenderá que necesito cambiarme. Hay una nueva regla, que es el ‘toilet break’. Y yo sigo las normas. No creo tener un trato preferencial porque en la pista no lo merezco y no lo tengo. No hay ventajas para los grandes jugadores en la pista. No es verdad porque ahora existe el reloj», afirmó.

«Supongo que le cuesta aceptar la derrota y tiene una frustración. Es joven y todos hacemos errores. Entenderá con el tiempo que se ha equivocado con esto. No voy a entrar en ninguna polémica con él. Las reglas en pista son iguales para todos. Hay un supervisor y un juez de silla que aplican las normas. A mí me cantan los minutos cada vez que voy al baño. Se ha equivocado y no se lo tengo en cuenta porque sé que es un buen chico», añadía.