Así es Paula Badosa fuera del tenis: sus padres, su polémica independentista y cuánto dinero tiene

Paula Badosa se ha convertido en una de las deportistas de referencia en España debido a sus resultados en el tenis profesional, aunque también, en cierta medida, su vida personal ha colaborado al repunte mediático que instala a la jugadora en el star-system del deporte español. Badosa es una tenista espectacular, tanto por su nivel como por su juego agresivo, y a continuación repasamos sus grandes éxitos en el circuito WTA, así como también otros datos de su vida personal, incidiendo en su familia, su novio Stefanos Tsitsipas o el dinero que ha ganado en su carrera.

Cuántos seguidores tiene Badosa en Instagram

Paula Badosa es una celebridad en las redes sociales y especialmente en Instagram, donde superó ya el millón de seguidores y actualmente tiene 1’1 millones de followers en la red social. En Twitter, donde también permanece activa, Badosa cuenta con 158.000 seguidores.

Su ranking WTA

Badosa cayó mucho en los rankings debido a los problemas de lesiones, en un 2023 que se convirtió en un infierno para ella. Una vez reseteada y con el físico de vuelta, Paula ha podido emplearse a fondo y los resultados no han tardado en llegar. En el US Open 2024, la española se presentó como número 29 del ranking WTA, una posición que subirá en las próximas semanas.

Los padres de Badosa y su relación con la moda

Los padres de Paula Badosa son una parte muy importante a la hora de entender la vida de la tenista española. Y es que Badosa no nació en España, si no en Nueva York (Estados Unidos), lugar al que se mudaron su padre, Josep Badosa, y su madre, Mireia Gibert, para buscar el éxito en el mundo de la moda. Además, Paula tiene dos hermanas pequeñas, Jana y Mónica.

Títulos y cuánto dinero ha ganado Paula Badosa en el tenis

Aunque en los últimos meses Paula Badosa ha atravesado un calvario de lesiones que ha repercutido, de manera inevitable, en sus resultados, la tenista española cuenta en su haber con cuatro títulos del circuito WTA. En 2021, Badosa se estrenó al conquistar el trofeo de campeona en Belgrado y unos meses más tarde, en el mismo año, ganaría el trofeo de campeona en el WTA 1000 de Indian Wells, en una edición especial que se celebró en octubre y no en marzo como es habitual, debido a la pandemia.

Además, Badosa ganó en Sydney su único título en 2022, año en el que llegó al número 2 del ranking WTA, y en 2024, en Washington, lograba el que es hasta la fecha su último trofeo de campeona como profesional. En cuanto al dinero, Paula se ha embolsado, sólo en torneos, la friolera de 6’3 millones de euros, unas cifras que apuntan a aumentar en los próximos meses.

Paula Badosa, con el título de campeona en Washington. (Getty)

Cuánto mide Badosa: altura, peso y edad

El físico de Paula Badosa es uno de sus grandes argumentos dentro de una pista de tenis, siempre que las lesiones no vienen a visitarla. La tenista española nacida el 15 de noviembre de 1997 (tiene 26 años) mide 1’80 metros y pesa 70 kilos, según las medidas oficiales de la WTA.

Tsitsipas y los otros novios de Paula Badosa: Broncano, Betancourt…

La vida sentimental de Paula Badosa ha convertido a la tenista en un doble reclamo mediático, en lo deportivo y en lo personal. Su relación, efímera, con David Broncano, copó muchas portadas. Después, Badosa mantuvo un noviazgo con el modelo cubano Juan Betancourt, con el que rompió en 2023, mismo año en el que empezaría una relación con su novio actual, el también tenista Stefanos Tsitsipas.

Por qué Paula Badosa nació en Nueva York

Paula Badosa nació en Nueva York, algo que sorprende debido a que tiene nacionalidad española y compite por España, país de nacimiento de sus padres. El motivo de su nacionalidad estadounidense es que sus padres, Josep y Mireia, se mudaron a Estados Unidos debido a su vínculo con el mundo de la moda. Paula vivió en Nueva York hasta los siete años, hasta que regresó a España, concretamente a Cataluña y la Comunidad Valenciana.

Quién es su entrenador

Después de un año y medio con Jorge García y de haber probado con un técnico británico, Joel Cannell, Paula Badosa decidió confiar en un amigo como nuevo entrenador. Pol Toledo, ex tenista profesional de 29 años, es desde el verano de 2023 el técnico principal de Paula y con él a los mandos, la jugadora española ha logrado reencontrarse con su mejor tenis y superado las lesiones que la dejaron cerca de tirar la toalla. Claudia Taberner, representante de Badosa, también es un pilar dentro de su equipo deportivo.

La polémica independentista de Paula Badosa

Un lapsus de Paula Badosa, o una mala interpretación de sus palabras en una entrevista, provocaron una polémica independentista y los ataques de los radicales separatistas catalanes hacia la tenista. Nacida en EEUU, la familia de Badosa es catalana, pero unas declaraciones en las que, por error, deslizó que el catalán no contaba como idioma, derivaron en las críticas y los insultos de los independentistas. «Nací en Estados Unidos, toda mi familia es catalana y represento a España. Cuando juego por España me emociono y se me pone la piel de gallina, me encanta jugar por mi gente, y mi gente es España, pero también lo es Cataluña», se explicó posteriormente Paula en una entrevista en El País.