Maluma responde a la propuesta de Paula Badosa y las redes arden

Paula Badosa debutó en el US Open ganando 6-0 y 6-3 a la suiza Viktorija Golubic y fue preguntada tras el encuentro sobre a qué famoso invitaría a uno de sus partidos.La tenistas española respondió que invitaría a Maluma, y el famoso cantante colombiano no ha tardado en contestar a través de sus redes sociales.

«Si tuviera que invitar a alguien invitaría a Maluma», decía Paula Badosa en la entrevista tras su victoria en el estreno en el US Open. «Estoy listo, Paula», contestó Maluma a la española, que compartió con sus más de 1,1 millones de seguidores en Instagram la respuesta del artista. Por su parte, el cantante colombiano también compartió su contestación a Paula Badosa con sus más de 64,1 millones de followers en esa red social.

Curiosamente, Paula Badosa ya reconoció en el pasado en Instagram, durante una charla con sus seguidores, que Maluma es uno de sus «crush» entre los famosos. Una Badosa que sale con el tenista griego Stefanos Tsitsipas, formando la pareja más mediática del tenis. Y es que su pareja también es un enamorado de Maluma. «Soy un gran admirador de Bad Bunny y Maluma… Mi novia me preguntó en la primera cita si me gustaba Bad Bunny. Fue una pregunta capciosa porque no determinó si le gustaba o no, pero yo le dije claro que sí, aunque no tenía idea. Pero ahora ya soy fan», reconoció Tsitsipas en una entrevista hace meses.

Paula Badosa y Tsitsipas

Paula Badosa y Stefanos Tsitsipas vuelven a ser pareja. Tan solo unas semanas después de que la pareja de tenistas anunciara que su relación sentimental había terminado, el griego confirmaba su reconciliación y hablaba muy claro sobre sus sentimientos hacia la deportista española.

«Ni Paula hizo nada malo, ni yo. Fue duro para nosotros estar separados y yo también estaba pasando por momentos difíciles. Yo diría que tampoco lo llevé muy bien, porque sentía la presión de la gira, de mi trabajo. Me parecía una montaña compaginar ambas cosas (vida personal y profesional) y tomé la decisión de tomarme un descanso», comentaba a un diario de su país.

«Después de dos o tres semanas me di cuenta de que es una persona que me ha apoyado mucho y cuando intentó hablar conmigo para quedar sentí lo intenso que es el amor que nos tenemos», continuaba diciendo el griego, que lanzaba una auténtica declaración de amor a la española: «Me di cuenta de que esta relación que tengo con Paula es completamente diferente a cualquier otra relación que haya tenido en el pasado, siento que es mi persona y que nos entendemos. Eso le da más valor a todo lo que hago y la quiero a mi lado siempre que sea posible. Así que sí, ¡hemos vuelto a conectar y estamos en un buen momento!».

Badosa y Tsitsipas revolucionaron el tenis con el anuncio de su relación sentimental hace más de un año. Meses atrás volvieron a generar un gran revuelo al comunicar la ruptura. «Después de una gran consideración y de muchos momentos preciosos juntos, Stefanos y yo hemos decidido separar nuestros caminos de forma amistosa. Hemos compartido un camino lleno de amor y aprendizaje, y ahora, como amigos con gran respeto, decidimos seguir cada uno por su lado», escribía Paula Badosa el domingo 5 de mayo de 2024. Sin embargo, poco después se confirmaba que ambos volvían a estar juntos y son felices de nuevo en pareja. Y es que Paula Badosa nunca cerró la puerta al griego, ni recién separados: «Sé que seguiremos viéndonos en el circuito y quién sabe lo que ocurrirá en el futuro…».