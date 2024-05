Tsitsipas habla claro sobre su reconciliación con Paula Badosa: «Siento que…»

Los rumores se confirman. Paula Badosa y Stefanos Tsitsipas vuelven a ser pareja. Tan solo unas semanas después de que la pareja de tenistas anunciara que su relación sentimental había terminado, el griego confirma su reconciliación y habla muy claro sobre sus sentimientos hacia la deportista española.

Las fotografías y vídeos de ambos pasando un fin de semana en Montecarlo juntos hicieron que comenzasen los rumores y tan solo una semana después Tsitsipas aclara la situación a un medio de su país. «Ni Paula hizo nada malo, ni yo. Fue duro para nosotros estar separados y yo también estaba pasando por momentos difíciles. Yo diría que tampoco lo llevé muy bien, porque sentía la presión de la gira, de mi trabajo. Me parecía una montaña compaginar ambas cosas (vida personal y profesional) y tomé la decisión de tomarme un descanso», dice a SDNA.

«Después de dos o tres semanas me di cuenta de que es una persona que me ha apoyado mucho y cuando intentó hablar conmigo para quedar sentí lo intenso que es el amor que nos tenemos», continúa diciendo el griego, que lanza una auténtica declaración de amor a la española: «Me di cuenta de que esta relación que tengo con Paula es completamente diferente a cualquier otra relación que haya tenido en el pasado, siento que es mi persona y que nos entendemos. Eso le da más valor a todo lo que hago y la quiero a mi lado siempre que sea posible. Así que sí, ¡hemos vuelto a conectar y estamos en un buen momento!».

Ambos tenistas fueron pillados juntos y grabados dos veces en Mónaco en los últimos días poco después de su sonada uptura. En las redes sociales se especulaba con una posible reconciliación entre ambos deportistas pese a que la española anunciara la separación hace unas semanas.

Badosa y Tsitsipas revolucionaron el tenis con el anuncio de su relación sentimental hace aproximadamente un año y hace unas semanas volvieron a generar un gran revuelo al comunicar la ruptura. «Después de una gran consideración y de muchos momentos preciosos juntos, Stefanos y yo hemos decidido separar nuestros caminos de forma amistosa. Hemos compartido un camino lleno de amor y aprendizaje, y ahora, como amigos con gran respeto, decidimos seguir cada uno por su lado», escribía Paula Badosa el domingo 5 de mayo de 2024.

Ahora se confirma que ambos vuelven a estar juntos y son felices de nuevo en pareja. Y es que Paula Badosa nunca cerró la puerta al griego, ni recién separados, tal y como decía hace días: «Sé que seguiremos viéndonos en el circuito y quién sabe lo que ocurrirá en el futuro…»

