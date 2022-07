Así es Isabel Hernáez, la discretísima novia de Carlos Sainz que celebra su momento más dulce

Carlos Sainz Jr. sigue saboreando la que puede ser la semana más dulce de su carrera como piloto tras ganar su primera carrera en la Fórmula 1. El trabajado ha terminado dando sus frutos al español, que a los mandos de su Ferrari fue el mejor en Silverstone. Un gran triunfo que celebra también su pareja, Isabel Hernáez.

La joven, desconocida para muchos y muy discreta, lleva casi cinco años de relación con el madrileño, pero siempre le ha gustado mantenerse en un segundo plano y pasar desapercibida. No quiere que le etiqueten como la novia de Carlos Sainz Jr., de ahí que respete su espacio y sea muy discreta en las redes sociales a la hora de subir publicaciones con él.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Isa Hernáez (@isahernaez)



La joven es licenciada en Periodismo Bilingüe por la Universidad Carlos III es una apasionada de la moda y vive alejada de los focos pese a que su romance con Carlos Sainz está más que consolidado. Los primeros rumores sobre su relación surgieron en 2017, cuando se les vio muy cariñosos durante unas vacaciones en Formentera.

Isabel Hernáez, de 25 años, fue novia de Antón Carreño, uno de los integrantes del grupo Taburete, y hasta hace poco era jefa de estilismo en Scalpers, conocida firma española de ropa. Pese a no publicar fotos juntos, la joven habló de su relación meses atrás en una entrevista para Vanitatis. «Al final nos gusta que la relación esté en un segundo plano y que cada uno hable de su trabajo, para nosotros es importante mantener cierta privacidad. No me gusta hablar de mi relación. Siempre digo que Carlos no es de este planeta, le admiro mucho y le acompaño siempre que puedo. Me gusta mucho ir a verle», dijo.