Carlos Sainz Jr. disfruta de unas merecidas vacaciones tras la intensa temporada de Fórmula 1 acompañado de su novia Isabel Hernáez, con la que lleva saliendo desde hace unos cuatro años. La pareja ha elegido para desconectar la playa y ambos han compartido imágenes a través de sus respectivos perfiles en redes sociales desde su retiro, que parece ser República Dominicana.

«Empezando las vacaciones vs. acabando las vacaciones», escribió el piloto de Ferrari junto a dos fotos que han acumulado miles de likes y comentarios. También ha posado en bikini Isabel Hernáez, que cuenta con casi 80.000 seguidores pese a que siempre ha destacado por su discreción en lo que se refiere a su relación con Carlos Sainz.

La joven es licenciada en Periodismo Bilingüe por la Universidad Carlos III es una apasionada de la moda y vive alejada de los focos pese a que su romance con Carlos Sainz está más que consolidado. De hecho, la pareja sigue sin compartir fotografías juntos en sus redes sociales, evitando al máximo que su relación sea conocida pese a que ya llevan juntos varios años.

Los primeros rumores sobre su relación surgieron en 2017, cuando se les vio muy cariñosos durante unas vacaciones en Formentera. Isabel Hernáez, de 25 años, fue novia de Antón Carreño, uno de los integrantes del grupo Taburete, y en la actualidad es jefa de estilismo en Scalpers, conocida firma española de ropa. Pese a no publicar fotos juntos, la joven habló de su relación meses atrás en una entrevista para Vanitatis.

«Al final nos gusta que la relación esté en un segundo plano y que cada uno hable de su trabajo, para nosotros es importante mantener cierta privacidad. No me gusta hablar de mi relación. Siempre digo que Carlos no es de este planeta, le admiro mucho y le acompaño siempre que puedo. Me gusta mucho ir a verle», dijo.