Fernando Alonso no está consiguiendo los resultados esperados esta temporada al volante de su Alpine. El asturiano creía que iba a pelear por todo en la Fórmula 1, pero no está siendo así. En lo profesional no es su mejor momento, pero en lo personal está feliz con su pareja. Una Andrea Schalger que disfrutará con él cuando tengan vacaciones de su impresionante barco, un SunreefPower Eco 60 de 18 metros de eslora que le costó unos 4 millones de euros, una embarcación que entre lujos varios y todo tipo de comodidades se caracteriza por ser híbrida.

El espectacular megayate que compró hace aproximadamente un año el asturiano tiene ciertas similitudes con el que estrenó hace algo más de dos años Rafa Nadal por aguas baleares. De hecho, es el mismo fabricante a quien Fernando Alonso encargó la construcción de este espectacular barco con el que puede surcar los mares durante sus vacaciones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SUNREEF YACHTS OFFICIAL (@sunreefyachts)

Un yate que a diferencia de otros muchos que pueden verse hoy en día cuenta con motores ecológicos, un sistema de paneles solares y menores dimensiones de lo esperado, y que estará recubierto con paneles solares tanto en el casco como en las cubiertas, lo que genera más de 13 kWp que permitirán una excelente propulsión. Además, tiene motores eléctricos y unas baterías ultraligeras capaces de ofrecer una navegación de crucero silenciosa durante seis horas y capacidad para hacer frente a todos los servicios de alimentación durante todo el día.

«La capacidad de Sunreef Yachts para combinar calidad y tecnología es impresionante. He estado observando la evolución de esta marca durante algún tiempo y aprecio su determinación de avanzar en la innovación con la gama Sunreef Yachts Eco. Espero con ansias este proyecto sabiendo que el 60 Sunreef Power Eco representa todo lo que estoy buscando: ingeniería de vanguardia, excelente artesanía y un producto ecológico sobresaliente», dijo Alonso sobre su nuevo juguete.

El presidente y fundador de la firma, Francis Lapp, también se refirió a la adquisición del piloto de Fórmula 1:»Estamos muy orgullosos de dar la bienvenida a Fernando Alonso a nuestra familia. Nos embarcamos en un gran viaje juntos al comenzar un nuevo proyecto de 60 Sunreef Power Eco electric. Estamos dando otro gran paso hacia una experiencia de navegación más responsable y estamos encantados de hacerlo con un embajador excepcional e inspirador a bordo».