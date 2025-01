Así fueron los goles de la victoria del Barcelona contra el Athletic: Gavi se lo dedicó a Dani Olmo

Gavi le dedicó a Dani Olmo su gol contra el Athletic en el minuto 17 de partido durante la primera semifinal de la Supercopa de España. El andaluz abrió la lata tras un gran pase de Balde y un buen remate desde el interior del área. Tras celebrar el tanto, miró a la grada e hizo el gesto tocándose el reloj, mítica celebración de Olmo.

La cautelar concedida a Dani Olmo por parte del Consejo Superior de Deportes protagonizó la previa del Barcelona-Athletic. Y también el partido. Y es que sin estar sobre el césped, Olmo estuvo presente gracias a Gavi. El andaluz hizo el 0-1 y se lo dedicó al futbolista catalán.

A pesar del gol, la primera mitad del Barcelona no fue positiva. El juego culé no era nada fluido. Los pases no encontraban destinatario y el Athletic encontraba huecos para generar ocasiones de peligro. Aun así, el cuadro vasco no era capaz de perforar la portería de un Barça bien armado atrás.

El segundo, el que sentenció el duelo, lo hizo Lamine Yamal en el inicio de la segunda mitad tras aprovechar un grave despiste de la defensa del Athletic. Un gol que metía al cuadro azulgrana en una nueva final de la Supercopa de España. La primera oportunidad que tiene Hansi Flick para ganar su primer título.

💥 ¡𝗚𝗢𝗢𝗢𝗟, 𝗚𝗢𝗢𝗢𝗟, 𝗚𝗢𝗢𝗢𝗟! 👉 Gavi marca para adelantar al Barça en la semifinal. Buena jugada de los culés que termina con la primera diana del partido. 🆚 @AthleticClub – @FCBarcelona_es I 0-1 I 17′ 📺 @MovistarFutbol #SuperSupercopa pic.twitter.com/7n02EcdD3W — RFEF (@rfef) January 8, 2025

Gavi analiza su gran partido

«Estoy contento y muy feliz por la victoria del equipo. He tenido de meter gol y dar una asistencia, pero lo importante es que estamos en la final», comenzaba señalando Gavi.

«He hecho varias celebraciones. Pero una de ellas sí que la he hecho por Dani Olmo. Sabe que es muy importante para nosotros y estará en la final. Se lo he dicho antes que la iba a hacer si marcaba. Se lo he dedicado», valoró el jugador azulgrana.

«Tanto Dani como Pau son dos jugadores que nos ayudan muchísimo. Estamos muy contentos de que nos pueden ayudar», culminó Gavi sobre Olmo.