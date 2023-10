Asesinan a tiros a un deportista de 45 años en México

El mundo del culturismo vuelve a estar de luto. Luis Manuel, conocido como el Charro Lomelí, fue asesinado a los 45 años este jueves en México cuando conducía su coche. De acuerdo con las primeras informaciones, el deportista iba conduciendo su camioneta cuando varios sujetos armados a bordo de una motocicleta lo mataron a balazos.

Hasta el momento, fuentes de la Fiscalía General de Guanajuato resguardan la zona para realizar las investigaciones correspondientes sobre el asesinato del culturista. Luis Manuel Lomelí nació el 3 de enero de 1978, en León, Guanajuato, desde muy joven comenzó con su carrera en el mundo del fisioculturismo. El Charro obtuvo en 2008 el triunfo absoluto en el Mr. México, la competición más grande y reconocida de culturismo en el país, y además fue campeón de la Federación Internacional de Fisicoculturismo (IFBB Pro).

«Cuando era niño veía la serie de Hulk junto con mi padre, es una de las cosas que me marcaron para ser lo que soy ahora: un hombre musculoso. Pero para alcanzar el sueño implicaron bastantes cosas, bastantes sacrificios», expresó Luis Manuel sobre su incursión al mundo del culturismo en una entrevista hace unos años.

En 2021, Lomelí se retiró del culturismo profesional después de 25 años de carrera. Su última exhibición fue en el 3er Clásico Mr. Charro y 1er Campeonato Nacional Strongman MX. En 2017, Luis Manuel el Charro Lomelí anunció que dejaba de competir por recomendación de su médico y su entrenador.

«No pasa nada, vamos a empezar a bajar de peso y a vernos más delgados por prescripción médica y lo hago porque luego se presta para muchos chismes de que estoy mal o que me voy a morir, estoy bien de mi salud, mi médico me recomienda, soy responsable, quiero vivir, mis hijos están chicos y quiero seguir siendo un ejemplo para este deporte de cómo ser responsable con la salud en este deporte que sabemos se lleva al límite y se juega la vida, es tiempo de tomar un receso, es un momento difícil para mí alejarme de los escenarios, saben que hay ‘Charro’ para rato y los amo», dijo en un vídeo compartido con sus seguidores en redes.

El ‘Charro’ era entrenador personal

El Charro Lomelí se desempeñaba ahora como preparador fisicoculturista y entrenador personal. Antes de ese asalto mortal estuvo realizando labores como instructor de jóvenes que se alistaban para una competición programada para diciembre. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal siguen estudiando en la escena de los hechos, en la recopilación de evidencias, entre ellas las cámaras de vigilancia del perímetro, para encontrar a los asesinos del culturista.

En redes sociales, varias personalidades reaccionaron a la muerte de Lomelí. Rodolfo Najera, campeón nacional Mr.México 2021, escribió desde su perfil: «La historia nunca dice adiós .. Lo que dice siempre es un hasta luego .. Vuela alto coach. Gracias por todas las enseñanzas, ese entrenamiento que me prometiste quedó pendiente, pero sé que algún día se cumplirá. Extrañaré esas charlas y consejos que me dabas a diario… Nos quedamos con varios planes pero no te preocupes, los voy a cumplir. En Paz Descanse Luis Manuel».