Muere repentinamente la influencer del fitness Alana Paiva a los 21 años

Muere Alana Paiva, conocida influencer del fitness y culturista, en un hospital de Río de Janeiro tras diez días en estado crítico por un accidente de moto, en el que también ha fallecido su pareja. La joven acompañaba a su novio, Uilblim Do Espírito Santo, militar retirado de 43 años, por el barrio de Campo Grande cuando una camioneta se llevó por delante la moto en la que iba la pareja.

Según varios medios locales, el conductor de la furgoneta, que realizó un giro ilegal, se dio a la fuga sin ayudar a las víctimas. La Policía ya ha iniciado una investigación para encontrarlo y esclarecer los hechos. Paiva ingresó en el centro médico en estado crítico y entró en coma inducido. Laísse Paiva, tía de la joven, escribió en sus redes sociales para agradecer los mensajes de apoyo y las muestras de cariño hacia su sobrina.

«Dicen que con la oración no se puede agradecer. Entonces, vine a agradecerles el gran cuidado brindado a nuestra pequeña. Ella sigue luchando por su vida. No podemos ni queremos entrar en detalles, pero Alana es nuestro milagro. ¡Dios existe! ¡Creemos! Lo importante es saber que ella está evolucionando, no podemos perder la fe. ¡Les agradecemos el cariño con nuestra campeona!», comentó con esperanza. Sin embargo, diez días después falleció la joven en el hospital.

Alana Paiva tenía 21 años

Una vez auxiliados, la culturista y su pareja fueron trasladados de urgencia a un hospital de la localidad brasileña. El ex militar murió nada más llegar al centro, mientras que su novia se agarró a la vida a pesar de su diagnóstico crítico desde su ingreso hospitalario. Los médicos la indujeron en un coma ante la posible esperanza de salvarla, pero no fue posible.

Lejos de socorrer a las víctimas y de actuar con humanidad, el autor del delito se dio a la fuga y no mostró ningún tipo de preocupación por el accidente que había provocado su giro prohibido. Aunque la policía de Brasil inició hace unos días una investigación para intentar encontrar al culpable, ya han pasado diez días del accidente y este sigue sin aparecer, algo que está generando bastante enfado en el país y también en la familia de ambos fallecidos, pues de no haber cometido esa infracción estarían vivos.

Desde el accidente, las cuentas de la creadora de contenidos se inundaron de oraciones y frases religiosas para velar por su salud. Sin embargo, su muerte ha sacado el lado más sensible de sus miles de fieles, que se han despedido este jueves de la joven culturista. La familia ha anunciado que el último adiós a Alana Paiva será en el cementerio Jardim da Saudade de Paciencia, aunque reclaman intimidad y privacidad para esta ceremonia de despedida.