Raechelle Chase, conocida influencer del mundo del fitness y culturista ha muerto a los 40 años de manera repentina. Hasta ahora, se desconocen las causas de su fallecimiento, trágica noticia confirmada en las redes sociales por su amigo Keith O’Connell. Todavía se desconocen las causas de la muerte, pero parece haberse dado en circunstancias «repentinas e inesperadas».

Raechelle Chase era conocida en todo el mundo por compartir publicaciones sobre el mundo fitness y realizar clases online. En 2011, fue la primera mujer natural de Nueva Zelanda en clasificarse para el evento de culturismo Figure Olympia y en Facebook llegó a superar los 1,4 millones de seguidores. «Dado el carácter reciente de la muerte, no hay más información disponible en este momento», comunicaron desde el Ministerio de Justicia de su país.

Lo más triste es que la influencer deja cinco hijos. Precisamente la mayor, Anna, se despidió con tristeza de su madre en redes sociales: «Era comprensiva, bondadosa y siempre nos daba los mejores consejos. Era una mujer muy ambiciosa que ha inspirado a millones de personas en todo el mundo. La echo muchísimo de menos y ese amor nunca se desvanecerá».

Las redes sociales de la culturista neozelandesa, quien trabajó como modelo fitness y apareció en 14 portadas de revistas, se han llenado de mensajes de despedida y de incredulidad ante su muerte tan repentina. «No voy a mentir, muy pocas cosas en mi vida me han afectado tanto como tu fallecimiento… Te quedaba tanto por vivir… Tanto amor que dar… Fuiste, sigues siendo y siempre serás una de las almas más bellas y amables que he conocido», escribió su amigo Keith O’Connell, encargado de confirmar el fallecimiento de Raechelle Chase tras aparecer las primeras informaciones en los medios de comunicación neozelandeses.

El último post de Raechelle Chase

Hace menos de un mes, en su última publicación de Facebook, la culturista y la escritora compartió un mensaje inspirador. «El crecimiento puede ser doloroso, el cambio puede ser doloroso, pero nada es tan doloroso como quedarse atrapado en un lugar al que no pertenece». La influencer siempre describió que cuidar de sus hijos la había hecho sentir «más segura y empoderada», y su familia era el gran pilar de su vida.

Una Raechelle Chase que estuvo casada con Chis Case durante 14 años y tuvo cinco hijos, dos de ellos gemelos. Pero se separaron en febrero de 2015. Durante su relación, Chris Case fue condenado a 10 años de cárcel tras ser arrestado en 2012 por su implicación en la distribución de una droga similar a la MDMA, un golpe muy duro para ella y sus hijos.

Ya en 2016 la influencer confesó después de su ruptura que fue una «relación tóxica» y que no acabó bien. “La relación en la que estaba me enseñó muchas cosas sobre lo que no quiero y lo que necesito evitar. No fui sólo yo la que sufrió, fue toda mi familia. Si sabes que estás en una relación abusiva y no tienes el coraje de dejarla, hazlo por tus hijos. Agarra lo que necesites el tiempo suficiente para sobrevivir arrastrándote fuera de ese agujero porque te prometo que valdrá la pena», escribió por aquel entonces.