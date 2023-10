Muere a los 38 años Tabby Brown, famosa modelo Playboy ex de Balotelli y Sterling

Tabby Brown, protagonista del reality ‘The Bachelor’ y popular modelo de Playboy que salió con los futbolistas Raheem Sterling (Chelsea) en 2016 y Mario Balotelli (Adana Demirspor) en 2011, ha muerto con 38 años. La causa del fallecimiento de la modelo y bailarina, que también participó en vídeos musicales de Snoop Dogg, Dizzee Rascal o B.O.B., no ha sido desvelada hasta el momento.

La maniquí londinense, también modelo, bailarina, influencer y actriz, saltó a la fama por sus trabajos en el mundo de la moda y la publicidad, colaborando con publicaciones como Cosmopolitan, ELLE o Playboy. Además, su fama se multiplicó tras convertirse en una de las solteras de la edición británica de The Bachelor. Todavía fue más conocida la modelo tras conocerse que fue pareja de dos conocidos futbolistas, Mario Balotelli y Raheem Sterling.



Su representante ha confirmado su trágico fallecimiento al diario The Sun, aunque sin especificar las causas del mismo. Devastados, sus seguidores en redes sociales no han dejado de compartir mensajes de condolencias en recuerdo a la modelo, cuya muerte ha sorprendido a todos en el mundo del corazón y también en las redes, que siguen de luto tras conocerse la triste noticia.

La cantante NayNay fue una de las primeras que publicaba la noticia de su muerte, compartía todavía «en shock» que no podía creer que su gran amiga se hubiese marchado para siempre. «Eras un ser de luz. Tu interior se correspondía con tu exterior. Eras una belleza», aseguraba la artista en su perfil oficial.

Relación con Balotelli

El noviazgo de la modelo inglesa con Mario Balotelli comenzó en 2011 y duró siete meses, después de que se encontrasen en una discoteca. «Me enamoré de Mario de verdad, en contra de mi sano juicio. Me dijo que quería asentarse y formar una familia. Luego me entero que va a tener un bebé con su ex pareja, salen múltiples noticias de él de fiesta con otras mujeres… Así que se terminó. Se lo tomó mal, nunca había sido rechazado por una mujer», contó hace varios años en la prensa británica.

Su relación con Sterling, actual jugador del Chelsea, tampoco fue demasiado duradera. La modelo mantuvo un breve encuentro con el jugador británico en 2016, un romance no exento de polémica, pues el deportista se acababa de comprometer con su novia Paige Milian. Tras más de una década trabajando de lleno en el mundo de la moda, la televisión y la publicidad, se calcula que la fortuna personal de la modelo podría estar entre los dos y cuatro millones de euros.

Si bien es ciero que en las redes sociales Tabby Brown llevaba unos meses sin mostrarse activa, prácticamente estaba desaparecida, por lo que se entiende que esa frenética actividad había frenado en seco por algún motivo desconocido. Tampoco se conocen las causas de su fallecimiento, más allá de que han encontrado su cadáver en su casa.