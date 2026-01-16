Asesinan a un jugador de baloncesto de un disparo en la cabeza en plena autopista

Conmoción en Estados Unidos, especialmente en el mundo del baloncesto universitario. Andre Bell, jugador de baloncesto de la Universidad de Fisk, ha sido asesinado hace unas horas, concretamente tiroteado en una autopista de Nashville. El deportista de 20 años fue asaltado en plena carretera y desde otro vehículo le dispararon en la cabeza, acabando con su vida. Una terrible noticia que está dando mucho que hablar al otro lado del charco.

El Departamento de Policía Metropolitana de Nashville investiga la muerte del jugador de 20 años, que se subió a su Nissan Sentra blanco acompañado por dos amigos después de acudir a un evento deportivo. Según los primeros informes, el coche de Andre Bell fue tiroteado desde otro vehículo en plena autopista. «El Sentra redujo la velocidad y giró de nuevo hacia el tráfico antes de chocar con una camioneta roja… El sedán oscuro siguió su marcha», informó el MNPD.

Luto por Andre Bell

Las autoridades desvelan que Andre Bell sufrió una herida de bala en la cabeza y fue trasladado de urgencia al Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, pero los médicos no pudieron hacer nada por salvar su vida. Los amigos del joven jugador de baloncesto universitario declararon a la policía que se distrajeron brevemente con sus teléfonos cuando oyeron varios disparos. El motivo del tiroteo sigue sin estar claro y los investigadores están buscando al asesino.

Jeremiah Crutcher, entrenador de su equipo, lamentó la muerte de Andre Bell y habló así de él: «Andre Bell fue una figura clave en el equipo masculino de baloncesto de la Universidad Fisk, pero se le recordará sobre todo por su sonrisa contagiosa, su personalidad cariñosa y su capacidad única para siempre llenar de calidez cualquier espacio. Ahora tenemos una profunda ausencia en nuestro programa, pero más importante aún, sentimos un profundo dolor en nuestros corazones. Lo extrañaremos muchísimo. Nuestros pensamientos y oraciones inquebrantables están con su familia, los niños pequeños de su familia y de Nashville que lo admiraban».