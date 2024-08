Luto en Estados Unidos. Johnny Gaudreau, jugador de los Columbus Blue Jackets en la liga estadounidense de hockey hielo (NHL), falleció a los 31 años junto a su hermano, Matthew, de 29 años, tras ser atropellados por un vehículo en Nueva Jersey mientras iban en bicicleta.

La NHL informó este viernes de la muerte de Johnny y Matthew Gaudreau, ambos jugadores de hockey hielo, quienes se encontraban en Nueva Jersey en la víspera de la boda de su hermana. La tragedia se produjo el jueves, cuando un todoterreno conducido por un hombre de 43 años arrolló y mató a los dos jugadores. La policía no excluyó que el hombre, Sean Higgins, estuviera conduciendo bajo efectos de alcohol cuando arrolló a los hermanos Gaudreau.

Columbus Blue Jackets statement on the passing of Johnny Gaudreau and his brother, Matthew. pic.twitter.com/V2aFykgKIs

Higgins, quien fue arrestado, aseguró que había tomado «cinco o seis cervezas» antes de conducir su vehículo, según recoge la cadena CNN citando una declaración jurada presentada ante la corte superior de Salem County. «Anoche perdimos a dos maridos, dos padres, dos hijos, dos hermanos, dos nietos, dos primos, dos miembros de nuestra familia, dos compañeros, dos amigos, pero sobre todo dos fantásticos seres humanos», dijo Jim Gaudreau, tío de Johnny y Matthew, en un comunicado publicado por la NHL.

Los Blue Jackets, la franquicia en la que militaba Gaudreau, definieron lo ocurrido como «una tragedia imposible de imaginar». «Johnny no solo era un gran jugador de hockey hielo, sino que, más importante, un marido amoroso, padre, hijo, hermano y amigo. Enviamos nuestro sentido pésame a su mujer, Meredith, sus hijos, Noa y Johnny, sus padres, sus familias y sus amigos», escribieron los Blue Jackets. Johnny Gaudreau anotó 743 puntos en su carrera en la NHL (243 goles y 500 asistencias) en 763 partidos. Disputó además 42 partidos de ‘playoffs’, en los que aportó 11 goles y 22 asistencias.

One of the wildest sports atmospheres I’ve ever witnessed in person in my life was being in Calgary when Johnny Gaudreau sent the Flames to the second round in overtime of Game 7. He had that entire building, and city, rocking. pic.twitter.com/ujAGsUFgUb

Prior to tonight’s game, The Yankees held a moment of silence in honor of Columbus Blue Jackets Forward Johnny Gaudreau and his brother Matthew. We join the Blue Jackets and the NHL in mourning their loss and extend our deepest condolences to their loved ones 💙 pic.twitter.com/4NbcctJQ9C

It’s with great sadness, we mourn the tragic deaths of our friend Johnny Gaudreau and his brother Matthew Gaudreau.

Our hearts are broken by this devastating loss. Johnny was and always will be a member of the Flames family and loved by all of Calgary. pic.twitter.com/xFm1md0vwh

