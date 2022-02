Fernando Alonso ya ha estrenado su nuevo coche. Alpine ha jugado la baza de la experiencia y se ha decantado por el español para dar las primeras vueltas con el A522. Así se llama el bólido que concentra todas las ilusiones de El Plan en el Circuito de Cataluña, donde este miércoles ha arrancado la pretemporada de la Fórmula 1.

Fernando Alonso será el encargado de completar íntegramente esta primera jornada de test en Montmeló, que ha empezado a las 9:00 y se extenderá hasta las 18.00 horas. Ya en su primera vuelta, se ha dado el gustazo de marcar mejor tiempo que Mercedes, con toda la prudencia que exige esta apertura de la pretemporada. El jueves será el turno para Esteban Ocon y el viernes, última jornada de esta primera fase de la pretemporada, los dos pilotos se repartirán el trabajo.

En cuanto a Carlos Sainz, deberá esperar al jueves para pilotar su nuevo F1-75, ya que Ferrari se ha decantado por Charles Leclerc para este debut en el circuito español. También rueda ya el flamante campeón mundial Max Verstappen, mientras que Mercedes ha elegido al joven George Russell de inicio y a Lewis Hamilton le toca aguardar.

First official installation lap for the #A522 completed by @alo_oficial. That’s his 20th pre-season test, and the #A522’s first! #F1Testing pic.twitter.com/4awG0rgRk4

