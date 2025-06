Arquitecto Sainz: «No podemos hacer todo lo que queremos, pero es un proceso muy interesante para él»

Carlos Sainz es el mejor ‘ingeniero’ de la Fórmula 1, un piloto que se ha volcado con los trabajos de fábrica en sus cinco equipos (Toro Rosso, Renault, McLaren, Ferrari y Williams), elevando el rendimiento de sus monoplazas de cada uno de ellos. Pero en esta etapa de su vida, con 30 años, ha dado un paso más cuando se encuentra a poco más de un año de cumplir un sueño inimaginable: disputar una carrera en casa.

El madrileño se ha volcado con el diseño del circuito del Gran Premio que en el Mundial de F1 2026 se celebrará en la capital de España (los días 11, 12 y 13 de septiembre) y su principal arquitecto, Jarno Zaffelli, detalla a este periódico en una entrevista la importancia de contar con los consejos de alguien como Sainz.

«Sí, hemos tenido varias ocasiones para hablar opciones, qué hacer y qué no. Lamentablemente, lo que ocurre es que al trabajar en un circuito híbrido como este hay limitaciones que a veces impiden que él o mi equipo hagamos lo que realmente queremos. Por ejemplo, en Valdebebas, diseñando una esquina y claro que necesitas considerar por qué estás diseñando ahí y qué puedes hacer y qué no acogiéndote a las normas, estás en una ciudad no como en un terreno virgen donde puedes hacer lo que quieras», relata el italiano, diseñador de Dromo, el estudio que lidera y se encarga de Madring.

Cuando lo construimos el tramo de vía pública, la curva 7 u 8, no recuerdo el número porque lo cambiamos en algún momento. Por supuesto, si necesitamos pasar por debajo del túnel, el túnel está ahí y no puedes entrar. Entendiendo todo esto es un proceso muy interesante para un piloto porque él también puede entender cuál es la lógica detrás de ciertas cosas. No podemos hacer lo que queremos», añade.

Zaffelli tira de Sainz y espera el nuevo reglamento

«Como ingenieros en la F1, intentamos encontrar el área adecuada para explotar al máximo estas áreas, pero tenemos muchas directrices regulatorias que considerar sea cual sea la dinámica de los coches, tenemos que pensar en eso. Nadie sabe cómo serán en 2026. Así que ahora mismo estamos debatiendo», explica.

«¿Cómo movemos las curvas y un metro más? Quizás debamos esperar a ver los nuevos coches, cómo funcionan antes, las llantas serán diferentes. ¿Nos movemos ahora? Esperemos, pero tenemos la propuesta. Es un proceso continuo que desafortunadamente no terminará en el momento en que dices que está terminado. No, terminará el día antes de la carrera. Y luego veremos», afirma Zaffelli.

Sainz tuvo la oportunidad de subirse a un monoplaza de Williams (FW45) en lo que será una zona de Madring. El pasado 7 de junio, antes de arrancar la exhibición, confirmó cómo se está involucrando en el proceso de diseño del circuito. Ante el madrileño, la presión de que cada vez se le pida más emoción a la F1 y menos trazados sin demasiada emoción como Imola o Mónaco.

La promesa de Carlos en Madring

«Voy a intentar que tenga carácter y personalidad. El evento va a ser un éxito porque cuando Madrid se pone un objetivo lo hace como Dios manda. Es una ciudad que lo da todo porque todo vaya genial y estoy convencido de que Madrid va a ser el GP de referencia de cara al futuro», aseguró Sainz.

«El circuito va a ser semiurbano, parte urbana y otra más abierta. Ahí es donde se está construyendo la famosa Monumental. Es donde vamos a poder diseñar un tipo de curva que nos transmite más. La parte urbana va a ser estilo curvas de Bakú o Singapur, pasando muy cerca de los muros. Siempre produce una sensación de adrenalina mayor», descifró Sainz ese día.

«Es importante que tenga puntos de adelantamiento. Las Vegas es el ejemplo perfecto. Hay muchas formas de hacerte hueco en la F1, no todo son Mónaco, Suzuka o Silverstone. El evento es fundamental, ahora los pilotos vamos a circuitos como Miami, México y aunque no sean los mejores sabemos que tienen éxito y atraen patrocinadores, aficionados y negocios. Madrid también puede ser esto», explicó.

«Voy a intentar por todos los medios que sea un circuito que se pueda adelantar. Estoy intentando dar el punto de vista del piloto. Veremos el margen de maniobra que tenemos con las calles», agregó Carlos, unas palabras que ratifica Zaffelli, su principal aliado en esta misión.