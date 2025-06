Carlos Sainz prefiere ser optimista: «En algún momento se acabará todo este mal fario…»

Carlos Sainz quiere que se acabe cuanto antes el «mal fario» que le viene acompañando desde el principio del Mundial de Fórmula 1 2025, el año de su debut con Williams. El piloto español no se extendió demasiado en el análisis de una carrera en la que ni llegó a competir por un incendio en su monoplaza tras quedarse clavado en la parrilla antes de la vuelta de formación.

«Tenemos que mirar si hay algún tipo de relación entre lo de ayer y lo de hoy. Otro problema más. El coche estaba frenado de atrás y no lo he podido mover. He hecho una vuelta, se ha vuelto a frenar y hemos tenido que retirarnos. Mi primera mitad de año está siendo un poco pesada. En algún momento se acabará todo este mal fario y comenzarán a salir bien las cosas», comenzó.

«Como equipo hemos tenido un problema con Alex (Albon). Estamos teniendo problemas tanto en clasificación como en carreras. Somos débiles en ese sentido», destacó. «Muy pobre. Todo el fin de semana con problemas y los dos coches fuera. No nos queda otra que apretar los dientes y ver cómo podemos mejorar», finalizó un Sainz que no tenía demasiadas ganas de hablar ante los medios de comunicación.

Fin de semana lleno de problemas para Sainz

Después de una mala clasificación en la que cayó en Q1 (penúltimo) por los daños en los frenos, la misma zona del monoplaza, claramente defectuosa, no sólo le dejó tirado impidiéndole correr, sino que le costó un susto al arder en llamas. Por suerte, los trabajadores de Williams lo apagaron con los extintores, pero Carlos se quedaba sin disputar la prueba.

Así, el desastre de Williams ha sido total en este fin de semana en Austria. Sainz ha sufrido mucho y ni ha podido hacer la carrera del domingo tras una durísima clasificación el sábado. «El coche es inconducible», dijo el piloto madrileño por radio tras quedar eliminado en la Q1.