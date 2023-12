Araujo no se vende.

Malas noticias para el Bayern de Munich y todos los equipos que hayan estado interesados en Ronald Araujo. En las últimas semanas, varias informaciones que llegaban desde Alemania alertaban de que el gigante alemán estaba interesado en hacerse con los servicios del central uruguayo, pero ha sido el propio Barcelona el que se ha encargado de zanjar de puertas para dentro todos los rumores y dar por finalizado un culebrón que ha durado un visto y no visto.

«No somos un club vendedor», insisten fuentes del Barcelona. Pese a que el conjunto azulgrana atraviesa una delicadísima situación financiera, la realidad es que el club no ha vendido a ningún futbolista para salvaguardar el futuro de la entidad. Pudieron hacerlo con De Jong el pasado verano, pero el holandés finalmente acabó quedándose en el Barça. Este verano de 2023 también sonaron algunos jugadores para marchar y dejar de esta manera una gran cantidad económica, pero tampoco.

Cabe destacar que cuando llegaban dichas informaciones, el Barcelona no se mostró nada cómodo. Y es que el club azulgrana no puede competir ahora mismo de tú a tú a nivel económico con ninguno de los grandes clubes europeos. Ni con el propio Bayern de Munich, el Manchester City o el Real Madrid. Pero ellos siempre confiaron en el deseo de Ronald Araujo de permanecer en la Ciudad Condal por muchos años y seguir creciendo hasta convertirse en el gran capitán del equipo. Madera de líder tiene sin duda.

Y llegó el Bayern de Múnich para interesarse por Araujo. Además lo hizo en el peor momento posible, cuando el Barcelona atravesaba uno de sus peores momentos a nivel deportivo de los últimos años y, en concreto, de la etapa de Xavi Hernández como entrenador del banquillo culé. De ahí las dudas del famoso entorno del club por el miedo de perder a una de los mayores activos del equipo, por no decir el que más.

Por lo tanto, el Barcelona dice «no» a una salida de Araujo a corto plazo, pero también a largo plazo. El conjunto azulgrana, según ellos, no son una entidad vendedora y así lo han demostrado en el peor momento de su historia a nivel económico. Y seguirá siendo así. Al menos con Joan Laporta en la presidencia.

El Bayern no se rendirá por Araujo

No obstante, el Bayern no se rendirá en verano y volverá a la carga por Araujo. El conjunto bávaro ya ha demostrado en el último mercado de fichajes que tiene potencial más que de sobra para fichar a cualquier futbolista del mundo. Pagaron unos 100 millones de euros por Harry Kane y si antes no lo han hecho por otros es porque no casaba con la filosofía del club, pero dinero tienen. Y mucho.

En las últimas temporadas, el puesto de central en el Bayern de Munich está trayendo grandes quebraderos de cabeza. En 2022 pagaron 77 millones de euros al Ajax de Amsterdam por De Ligt. Un jugador que no ha terminado de explotar y lo que provocó un nuevo fichaje este verano, el de Kim Min Jae por otros 50 millones de euros. El surcoreano abandonó el Nápoles campeón de la Serie A para vivir una nueva experiencia en el campeón alemán.

Araujo se ha antojado el gran deseo de los bávaros, pero no parece nada fácil. El Barcelona ya ha mostrado su taxativa postura de no dejar salir a Araujo. Además, el uruguayo está muy contento en el Barcelona y antes de firmar su última renovación ya rechazó una oferta del Manchester United en el que le duplicaba su salario.

Recuperar la solidez defensiva

Uno de los objetivos del Barcelona y de Xavi Hernández de cara a este 2024 es recuperar la solidez defensiva. El equipo recibió 20 goles en toda la Liga pasada donde acabaron proclamándose campeones. En cambio, en este curso y sin todavía haber acabado la primera vuelta, el equipo ya ha recibido 21.

Para recuperar la que fue una de las señas de identidad del equipo el año pasado, el Barcelona debe encomendarse a sus mejores hombres y Ronald Araujo es uno de ellos. El uruguayo es imprescindible tanto para Xavi Hernández como para Joan Laporta, que le considera un jugador clave para el futuro de la entidad azulgrana.

El uruguayo comenzó la temporada con una lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda tras el partido inaugural ante el Getafe, lo que le dejó apartado de los terrenos de juego durante más de un mes. Pero tras dejar completamente olvidada la lesión, el charrúa ha vuelto a ser el jefe de la zaga y siendo el futbolista que más confianza siente Xavi Hernández de toda la línea defensiva. Por ello, su salida en este mercado de invierno y el próximo verano se antoja como un imposible por la importancia que tiene para el técnico español.